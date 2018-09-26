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شؤون فلسطينية

التنمية تختتم مرحلة التدريب العملية لنظام إدارة الحالة

التنمية تختتم مرحلة التدريب العملية لنظام إدارة الحالة
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية، صباح اليوم، في قاعة جمعية الاتحاد النسائي، بمدينة طولكرم، ورشة عمل تدريبية حول نظام إدارة الحالة في فلسطين، وذلك ضمن مشروع المساعدات الفنية لتطوير نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين من خلال التخطيط القائم على الشراكة وبناء القدرات المؤسساتية- المرحلة الثانية، المدعوم من الاتحاد الأوروبي.

واستهدفت الورشة موظفي المديريات والباحثين الاجتماعيين  في مديريات الوزارة بنابلس وطولكرم، سبق ذلك تنظيم التدريب ذاته في مديرية الخليل، تأتي الورشة كمرحلة تدريب عملية حول آلية التعامل مع الحالات الاجتماعية وفقا لنظام ادارة الحالة، وذلك تمهيدا للبدء بتنفيذ النظام في المحافظات الثلاث كمرحلة تجريبية قبل تعميمه لباقي المديريات في الضفة الغربية. 

وتناولت الورشة العديد من المحاور تمثلت بعرض تعريفات ومحددات إدارة الحالة والمفاهيم والنهج المتبعة، اضافة لمناقشة معايير الأهلية واعلام الجمهور ودور فرق إدارة الحالة والباحث الاجتماعي كمدير حالة ودور الموجه المهني، وآلية مناقشة خطوات إدارة الحالة إضافة لدراسة العديد من الحالات بطريقة عملية. 

وبدورها، قالت د. صباح الشرشير، مدير عام مديرية طولكرم "الورشة تأتي بناء على تعليمات وزير التنمية الاجتماعية، د. إبراهيم الشاعر، وفي إطار التحول في رؤية الوزارة من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، ما يحتم تطوير قدرات العاملين في الميدان من مرشدين اجتماعيين إلى مدراء حالة، وذلك لردم الفجوة في طرائق العمل المهني، وهذه هي القيمة الحقيقية من مأسسة ومنهجة إدارة الحالة التي تعتبر هي الطريقة المثلى لتقديم الخدمات للفئات المهمشة. 

د. فالنتين فلادو خبير الحماية الاجتماعية للمشروع في الاتحاد الأوروبي أن العمل بإدارة الحالة هو جزء من عملية التحول نحو اللامركزية، كونها أداة للوصول إلى أكثر الفئات المهمشة في فلسطين وتحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وأضاف أن تطبيق نظام إدارة الحالة  سيكون من أجل الوصول إلى حلول للفئات المستهدفة من خلال فريق متعدد التخصصات، كما أعرب فلادو عن سعادته لأداء متلقي التدريبات المحاكي لأهداف وغايات نظام ادارة الحالة.

بدروها، تحدثت أسماء قدسي إحدى أعضاء الفريق حول التدريبات التي تم تنفيذها لمدة سنتين، حيث تم عقد العديد من الورشات المتخصصة بإدارة الحالة التي شارك فيها فريق إدارة الحالة من الوزارة، وفريق إدارة الحالة في كل من مديريات الخليل ونابلس وطولكرم.

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