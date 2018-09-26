حمد تُؤكد على ضرورة رص الصفوف خلف القيادة الفلسطينية



وشددت على ضرورة رص الصفوف خلف الرئيس محمود عباس فهو الأمين والمؤتمن على مسيرة الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق أهدافه المشروعة في الحرية والاستقلال.



وأوضح الاتحاد في بيان دعم وتأييد للرئيس له اليوم أنه في الوقت الذي توظف فيه إسرائيل ومن خلفها الدول الداعمة لها وعلى رأسها الولايات المتحدة كل وسائل الضغط المتاحة لها، بدأ من إعلان ترامب نقل سفارته للقدس المحتلة، واعتبارها عاصمة للاحتلال، ثم محاولته إسقاط قضية اللاجئين، وإنهاء حق العودة

من خلال وقف التمويل المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وصولاً إلى قضية الحدود، وفرض حلول أحادية الجانب على الأرض من خلال حملة التطهير العرقي الجارية في منطقة (الخان الأحمر) لبدء تطبيق(صفقة القرن) يتطلب من الجميع رص

الصفوف خلف القيادة ضد الهجمة الشرسة التي تستهدف الحقوق الوطنية الفلسطينية.



وأكد البيان على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد، وعنوان الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، مشدداً على الثقة العالية بقدرة القيادة السياسية الراسخة لتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف.

رام الله - دنيا الوطنأعلن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية برئاسة د. آمال حمد، دعم الاتحاد وتأييده للقيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين في الخطاب المفصلي والمزمع إلقاؤه في الأمم المتحدة لإسقاط صفقة القرن المزعومة ومعركةالدفاع عن الثوابت الوطنية الفلسطينية.