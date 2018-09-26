محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي على نقل إسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنردت محكمة ألمانية، دعوى قضائية قدمها إسرائيلي ضد شركة الخطوط الجوية الكويتية، بسبب إلغاء الشركة رحلة طيران له على متن خطوطها، وقضت المحكمة بأنه لا يمكن إجبار الشركة الكويتية على تقديم الخدمات ونقل أي شخص يحمل الجواز الإسرائيلي.أخفق إسرائيلي في دعواه القضائية في ألمانيا ضد شركة الخطوط الجوية الكويتية، على خلفية إلغاء رحلة له على متن طائرة تابعة للشركة، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).ورفضت المحكمة العليا بمدينة فرانكفورت دعوى الإسرائيلي المقيم في ألمانيا ضد شركة الطيران الكويتية التي ألغت حجزاً له على متن رحلة لطائرة تابعة لها من فرانكفورت إلى بانكوك يتخللها توقف في الكويت.وكان المسافر الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، قد أشترى تذكرة طيران من الشركة الكويتية، بيد أنها ألغت الحجز لاحقاً عندما عرفت بأنه إسرائيلي، حيث استندت في قرارها، على قانون كويتي صادر عام 1964 يحظر إجراء تعاملات مع إسرائيليين.وجاء في البيان الصادر عن المحكمة الألمانية: "ترى المحكمة أن قانون المقاطعة الكويتي لإسرائيل غير مقبول وغير موضوعي في ألمانيا، لكن بما أن الإسرائيليين ممنوعون من دخول منطقة الترانزيت في مطار الكويت، فلا يمكن للمدعي أن يطلب السفر على شركة طيران كويتية من فرانكفورت إلى بانكوك مع التوقف في الكويت".وسبق أن أخفق الإسرائيلي في دعواه أمام المحكمة الابتدائية بمدينة فرانكفورت، واستأنف الحكم أمام المحكمة العليا، ولا يزال الحكم غير نهائي، حيث يمكن للمدعي طلب إجازة الطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية.وقررت الخطوط الكويتية في العام 2015 إلغاء كافة رحلاتها بين مطاري كينيدي في نيويورك وهيثرو في لندن، بعد أن هددت السلطات الأميركية باتخاذ إجراءات قانونية لرفض الشركة بيع تذاكر السفر لركاب إسرائيليين.