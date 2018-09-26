ميركل ترفض مقترحاً بريطانياً بخصوص العلاقة المستقبلية مع بروكسل

رام الله - دنيا الوطنرفضت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس الثلاثاء، المقترح البريطاني بإقامة علاقة مستقبلية بين لندن والاتحاد الأوروبي.وقالت: "إن بريطانيا لا تستطيع البقاء في السوق الموحدة فيما يتعلق بالسلع فقط في الوقت الذي تحظر فيه تحرك المواطنين"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وشددت في كلمتها التي ألقتها في منتدى رابطة الصناعة الألمانية (BDI)، على أن المنطقة التي تتمتع بحرية الحركة، تشمل أربعة جوانب: السلع والخدمات والأفراد ورأس المال، التي تعمل في كتل ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض.في السياق، قالت ميركل: "لا يمكن أن تكون جزءاً من السوق المشتركة في جانب واحد فقط وثلاثة لا"، في إشارة إلى اقتراح رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الذي قدمته في القمة الأوروبية غير الرسمية المنعقدة الأسبوع الماضي في سالزبورغ.وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن الشيء الأساسي في هذا الوقت ليس تعريف العلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ولكن المهم وضع شروط خروج المملكة المتحدة من الاتحاد في "اتفاق معقول".وأكدت ميركل، أن الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة، ستكون حاسمة في هذا الصدد، وستتضمن عملاً مكثفاً وصعباً.