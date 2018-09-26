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دولي

مصرع 12 مدنياً من الطوارق في هجوم بشمال شرق مالي

مصرع 12 مدنياً من الطوارق في هجوم بشمال شرق مالي
رام الله - دنيا الوطن
لقي ما لا يقل عن 12 مدنياً من الطوارق مصرعهم، في هجوم شنّه مسلحون أمس الثلاثاء، في شمال شرق مالي قرب الحدود مع النيجر.

وأفاد مسؤولون ومصادر أمنية محلية، بأن الهجوم وقع على بعد 45 كلم غرب ميناكا، كبرى مدن المنطقة.

ونقلت وكالة (فرانس برس) عن مسؤول محلي، طلب عدم ذكر اسمه: "إن رجالاً مسلّحين على متن درّاجات نارية، قتلوا اليوم (الثلاثاء) ما لا يقل عن اثني عشر مدنياً.

وأضاف: "في الوقت الحالي، لا يمكننا أن نقول من هم المنفذون بالضبط ، لا أعرف ما إذا كان ذلك نتيجة لخلافات بين قبائل أو أنه عمل إرهابي".

من جهتها، قالت حركة (تحرير أزواد) في بيان: "إن مسلحين على متن دراجات نارية، أعدموا 17 مدنياً من الطوارق".

ومنذ بداية العام قتل حوالي 200 شخص، معظمهم من المدنيين من إثنيتي الفولاني والطوارق، في هذه المنطقة التي تشهد معارك بين متطرفين، أعلنوا ولاءهم لتنظيم الدولة وحركتي (غاتيا) و(أم أس آ) اللتين يشكل الطوارق غالبية عناصرهما.

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