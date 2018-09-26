شاهد: لحظة اغتيال ناشطة عراقية في البصرة

رام الله - دنيا الوطنتداول ناشطون من محافظة البصرة مقطع فيديو يروي مشهد اغتيال الناشطة العراقية، سعاد العلي، في محافظة البصرة جنوب العراق.ويظهر المشهد، الذي صورته كاميرا مراقبة بأحد المباني القريبة من محل الحادث، أن اغتيال العلي تم عندما كانت تهم بالصعود إلى سيارتها بصحبة السائق الذي كان برفقتها، وفق ما ذكرته "شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الإنسان"، التي كانت تنتمي إليها العلي.وقالت الشبكة لـ (العربية.نت): "إن العلي وبصحبة عدد آخر من الناشطات، كن قد تعرضن للتهديد بالقتل والتشهير بالسمعة بعد ظهور صورهن إلى جانب القنصل الأميركي في البصرة، خلال التظاهرات الشعبية قبل أسبوعين".ووفق الشبكة، فإن الصور كانت تعود إلى ورشة عمل تدريبية حول السلم الأهلي، أقامتها القنصلية الأميركية، بحضور العديد من الناشطين والناشطات في محافظة البصرة.يذكر، أنه قد تم توجيه تهم العمالة للعديد من الناشطين بعد إحراق القنصلية الإيرانية، ومقرات الأحزاب الموالية لها من قبل محتجين غاضبين.يشار إلى أنه في سياق التظاهرات، وبعد عمليات إحراق المباني والمقرات الحزبية، تم اعتقال ما لا يقل عن 31 ناشطاً من أهالي البصرة، الذين كانوا قد شاركوا في التظاهرات من منازلهم، وفق المصادر.كما أكدت الشبكة، أن الشخص الذي كان يرافق العلي هو السائق، وأن المزاعم حول وجود خلافات عائلية مع زوجها، الذي يمتهن مهنة الإشراف التربوي، غير دقيقة.إلى ذلك، كانت السلطات الأمنية في البصرة، قد أفرجت الأسبوع الماضي عن 13 متظاهراً، من الذين كانوا اعتقلوا خلال الاحتجاجات في وقت سابق.وبحسب الناشطين، فإن البصرة تشهد حالياً وضعاً أمنياً قلقاً، وهناك مخاطر وتهديدات تطال الناشطين بصورة يومية من قبل ما سمّوهم بـ "ميليشيات" الأحزاب.