مباشر | خطاب الرئيس بالأمم المتحدة بين التأييد الشعبي ورفض حماس

عربي

شاهد: لحظة اغتيال ناشطة عراقية في البصرة

شاهد: لحظة اغتيال ناشطة عراقية في البصرة
رام الله - دنيا الوطن
تداول ناشطون من محافظة البصرة مقطع فيديو يروي مشهد اغتيال الناشطة العراقية، سعاد العلي، في محافظة البصرة جنوب العراق.

ويظهر المشهد، الذي صورته كاميرا مراقبة بأحد المباني القريبة من محل الحادث، أن اغتيال العلي تم عندما كانت تهم بالصعود إلى سيارتها بصحبة السائق الذي كان برفقتها، وفق ما ذكرته "شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الإنسان"، التي كانت تنتمي إليها العلي.

وقالت الشبكة لـ (العربية.نت): "إن العلي وبصحبة عدد آخر من الناشطات، كن قد تعرضن للتهديد بالقتل والتشهير بالسمعة بعد ظهور صورهن إلى جانب القنصل الأميركي في البصرة، خلال التظاهرات الشعبية قبل أسبوعين".

ووفق الشبكة، فإن الصور كانت تعود إلى ورشة عمل تدريبية حول السلم الأهلي، أقامتها القنصلية الأميركية، بحضور العديد من الناشطين والناشطات في محافظة البصرة.

يذكر، أنه قد تم توجيه تهم العمالة للعديد من الناشطين بعد إحراق القنصلية الإيرانية، ومقرات الأحزاب الموالية لها من قبل محتجين غاضبين.

يشار إلى أنه في سياق التظاهرات، وبعد عمليات إحراق المباني والمقرات الحزبية، تم اعتقال ما لا يقل عن 31 ناشطاً من أهالي البصرة، الذين كانوا قد شاركوا في التظاهرات من منازلهم، وفق المصادر.

كما أكدت الشبكة، أن الشخص الذي كان يرافق العلي هو السائق، وأن المزاعم حول وجود خلافات عائلية مع زوجها، الذي يمتهن مهنة الإشراف التربوي، غير دقيقة.

إلى ذلك، كانت السلطات الأمنية في البصرة، قد أفرجت الأسبوع الماضي عن 13 متظاهراً، من الذين كانوا اعتقلوا خلال الاحتجاجات في وقت سابق.

وبحسب الناشطين، فإن البصرة تشهد حالياً وضعاً أمنياً قلقاً، وهناك مخاطر وتهديدات تطال الناشطين بصورة يومية من قبل ما سمّوهم بـ "ميليشيات" الأحزاب.

 

أخبار ذات صلة

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي على نقل إسرائيلي

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي على نقل إسرائيلي

بعد توتر دبلوماسي.. مصالحة ما بين السعودية وألمانيا

بعد توتر دبلوماسي.. مصالحة ما بين السعودية وألمانيا

تريليون دولار قيمة هدر الطعام بالشرق الأوسط

تريليون دولار قيمة هدر الطعام بالشرق الأوسط

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي نقل الإسرائيليين

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي نقل الإسرائيليين

الرئيس اللبناني: لن نوجه طلقة واحدة لإسرائيل وحزب الله لا يملك الفيتو

الرئيس اللبناني: لن نوجه طلقة واحدة لإسرائيل وحزب الله لا يملك الفيتو

السيسي: القضية الفلسطينية تقف دليلا على عجز النظام الدولي

السيسي: القضية الفلسطينية تقف دليلا على عجز النظام الدولي

ماعت تشارك في دعم القضية الفلسطينية من خلال مداخلتين شفويتين في مجلس حقوق الإنسان

ماعت تشارك في دعم القضية الفلسطينية من خلال مداخلتين شفويتين في مجلس حقوق الإنسان

العاهل الأردني: حل الدولتين الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

العاهل الأردني: حل الدولتين الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يمنع سفر تسعة مواطنين على (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر تسعة مواطنين على (معبر الكرامة)

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون قضائية فلسطينية تونسية

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون قضائية فلسطينية تونسية

الاحتلال يُغلق كافة المداخل المؤدية إلى سبسطية

الاحتلال يُغلق كافة المداخل المؤدية إلى سبسطية

إصابات بالاختناق في رمانة والاحتلال يستولي على منزلين في زبوبا بجنين

إصابات بالاختناق في رمانة والاحتلال يستولي على منزلين في زبوبا بجنين

اتصالات يجريها الاتحاد الأوروبي لمنع هدم (الخان الأحمر)

اتصالات يجريها الاتحاد الأوروبي لمنع هدم (الخان الأحمر)

مجدلاني: خطاب ترامب مليء بالعنصرية تجاه القانون الدولي

مجدلاني: خطاب ترامب مليء بالعنصرية تجاه القانون الدولي

العالول: هذه الفترة تخلو من أي تواصل مع الإدارة الأمريكية نظراً لمواقفها

العالول: هذه الفترة تخلو من أي تواصل مع الإدارة الأمريكية نظراً لمواقفها

مسؤول اسكتلندي: الاعتراف الأممي بإسرائيل كان مشروطاً باعترافها بحق اللاجئين

مسؤول اسكتلندي: الاعتراف الأممي بإسرائيل كان مشروطاً باعترافها بحق اللاجئين

منوعات

مدير أعمال هيفاء وهبي يرفع النقاب عن حقيقة زواجه منها سراً

مدير أعمال هيفاء وهبي يرفع النقاب عن حقيقة زواجه منها سراً

سوداني وسعودي ويمني وسوري وكويتي.. تعرف على أزواج سهير رمزي العرب

سوداني وسعودي ويمني وسوري وكويتي.. تعرف على أزواج سهير رمزي العرب

وفاء الكيلاني تتحدث عن علاقتها بـ &#34;تيم حسن&#34; وضيفتها مذهولة بما أصرت عليه

وفاء الكيلاني تتحدث عن علاقتها بـ "تيم حسن" وضيفتها مذهولة بما أصرت عليه

دنيا بطمة تقطع الشك باليقين حول مرض زوجها محمد الترك بالدليل

دنيا بطمة تقطع الشك باليقين حول مرض زوجها محمد الترك بالدليل

فاتن حمامة ونجوى فؤاد أولهن.. نجمات جسدن &#34;المثلية&#34; في السينما المصرية

فاتن حمامة ونجوى فؤاد أولهن.. نجمات جسدن "المثلية" في السينما المصرية

كويتي ردًا على انتقاد&#34;شمس&#34; لكروش رجال الدين: &#34;النبي سليمان عاشر 100 جارية&#34;

كويتي ردًا على انتقاد"شمس" لكروش رجال الدين: "النبي سليمان عاشر 100 جارية"

فيديو:بدرية أحمد &#34;تردح&#34; لمي العيدان: نسيتي إيش كنتي تسوي بلبنان وأنتي مش واعية&#34;

فيديو:بدرية أحمد "تردح" لمي العيدان: نسيتي إيش كنتي تسوي بلبنان وأنتي مش واعية"

فيديو: وفاة الفنانة &#34;سهير فخرى&#34; حماة &#34;رانيا فريد شوقى&#34;

فيديو: وفاة الفنانة "سهير فخرى" حماة "رانيا فريد شوقى"

شاهد: قبلة ساخنة من الفيشاوي لزوجته على السجادة الحمراء

شاهد: قبلة ساخنة من الفيشاوي لزوجته على السجادة الحمراء

فيديو: نانسي عجرم ترقص بدلع وعفوية على &#34;بدنا نولع الجو&#34;

فيديو: نانسي عجرم ترقص بدلع وعفوية على "بدنا نولع الجو"

عربي

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي على نقل إسرائيلي

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي على نقل إسرائيلي

شاهد: لحظة اغتيال ناشطة عراقية في البصرة

شاهد: لحظة اغتيال ناشطة عراقية في البصرة

بعد توتر دبلوماسي.. مصالحة ما بين السعودية وألمانيا

بعد توتر دبلوماسي.. مصالحة ما بين السعودية وألمانيا

تريليون دولار قيمة هدر الطعام بالشرق الأوسط

تريليون دولار قيمة هدر الطعام بالشرق الأوسط