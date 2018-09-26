بعد توتر دبلوماسي.. مصالحة ما بين السعودية وألمانيا

رام الله - دنيا الوطناتفقت المملكة العربية السعودية وألمانيا، على فتح صفحة جديدة في العلاقات بعد خلاف دبلوماسي، تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.وبدأ الخلاف في تشرين الثاني/ نوفمبر، عندما ندد وزير خارجية ألمانيا آنذاك زيجمار جابرييل، بما وصفه المغامرة في الشرق الأوسط في تصريحات اعتبرها البعض هجوماً على السياسات السعودية، وفق صحيفة (اليوم السابع).آنذاك، وصفت السعودية، تصريحات جابرييل بأنها مخزية وسحبت سفيرها لدى برلين، كما تراجعت الصادرات الألمانية إلى السعودية بنسبة 5% في النصف الأول من 2018.وتحاول المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تخفيف التوتر وتحدثت مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عبر الهاتف.وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، وإلى جواره نظيره السعودي عادل الجبير على هامش خطابات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "في الأشهر الماضية، شهدت علاقاتنا سوء تفاهم تناقض تناقضاً حاداً مع علاقاتنا القوية والاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، ونحن نأسف بصدق لهذا".