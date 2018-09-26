سيارة ترامب "الوحش" مزودة برشاشات وقنابل.. تعرف عليها

رام الله - دنيا الوطنذهب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، أمس الثلاثاء، بسيارته الجديدة التى سعرها 1.5 مليون دولار.ويطلق على سيارة ترامب الليموزين، لقب "الوحش"، حيث إنها مطلية بدروع عسكرية، نوافذها بسمك خمس بوصات، وهي تملك جميع التدابير الوقائية، بما في ذلك الأبواب الثقيلة التى تضاهي قوتها صلابة جدار طائرة 757 كما أنها مليئة بمجموعة متنوعة من الأسلحة الخفيفة في حال اختراق مهاجم للدفاعات الخارجية، بما في ذلك مدافع رشاشة وقنابل مسيلة للدموع.وسيارة "الوحش"، هي واحدة من عدد من سيارات تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليون دولار، تم صناعتها خصيصاً من أجل ترامب.وتحتوي سيارة الليموزين على ثلاجة ممتلئة بعبوات دم تتناسب مع فصيلة دم ترامب مع مجموعة واسعة من الإمدادات الطبية، ويقال إنها قادرة على استيعاب سبعة ركاب، وهي محمية ضد الهجمات البيوكيميائية مع إطارات مسطحة.