فتح : نقف مع الرئيس في مواجهة العدوان الثلاثي

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة فتح أنها وجموع شعبنا الفلسطيني البطل يقفون مع الرئيس محمود عباس في مواجهة العدوان الثلاثي على قضيتنا وشعبنا وقيادتنا الوطنية الثابته الصامدهوقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث بإسمها أسامه القواسمي في تصريح صحفي، إن العدان الاسرائيلي- الامريكي المتحالفين مع الطابور الخامس والخونة والعملاء اللذين يتماهون ويتساوقون معهم تماما في الهجوم على الرئيس، لن يفلحوا في كسر إرادة قيادتنا وشعبنا، ولن يفلحوا في تغيير نوقفنا إتحاه القدس اللاجئين والدولهوطالب القواسمي هنيه بالنظر الى وجهه في المرآه ، وهو يعطي توجيهاته للأبواق الهابطة بالهجوم على الرئيس محمود عباس الذي يقف أمام هذه الحملة التي تستهدف قضيتنا، مطالبا إياه بمراجعة أبسط مبادئ الانتماء للوطن، وترتيب الاولويات الوطنية والتحالفات ، مشددا على أن شعبناقد كشف حقيقة مواقفكم