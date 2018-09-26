شؤون فلسطينية

فتح : نقف مع الرئيس في مواجهة العدوان الثلاثي

فتح : نقف مع الرئيس في مواجهة العدوان الثلاثي
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة فتح أنها وجموع شعبنا الفلسطيني البطل يقفون مع الرئيس محمود عباس في مواجهة العدوان الثلاثي على قضيتنا وشعبنا وقيادتنا الوطنية الثابته الصامده

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث بإسمها أسامه القواسمي في تصريح صحفي، إن العدان الاسرائيلي- الامريكي المتحالفين مع الطابور الخامس والخونة والعملاء اللذين يتماهون ويتساوقون معهم تماما في الهجوم على الرئيس،  لن يفلحوا في كسر إرادة قيادتنا وشعبنا، ولن يفلحوا في تغيير نوقفنا إتحاه القدس اللاجئين والدوله

وطالب القواسمي هنيه بالنظر الى وجهه في المرآه ، وهو يعطي توجيهاته للأبواق الهابطة بالهجوم على الرئيس محمود عباس الذي يقف أمام هذه الحملة التي تستهدف قضيتنا، مطالبا إياه بمراجعة  أبسط مبادئ الانتماء للوطن، وترتيب الاولويات الوطنية والتحالفات ، مشددا على أن شعبنا
قد كشف حقيقة مواقفكم

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