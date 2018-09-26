تريليون دولار قيمة هدر الطعام بالشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطننشرت مجلة (فوربس) تقريراً لدراسة أجراها معهد (يوغوف)، تحدد قيمة ما يتم تبذيره من الطعام في الشرق الأوسط كل عام.ويشير التقرير، بحسب موقع (عربي 21)، إلى أن الدراسة ذكرت أن ما قيمته تريليون من الطعام، يتم تبذيره في الشرق الأوسط كل عام، لافتاً إلى أنه بحسب هذه الدراسة، فإن المملكة العربية السعودية وحدها، تهدر ما قيمته 13.3 مليار من الطعام في كل عام، أما في الإمارات العربية المتحدة، فإن نسبة 40% من النفايات التي تجمع كل عام تأتي من الطعام.وتذكر المجلة أن نسبة 32% من مصادر الإهدار في السعودية والإمارات، تأتي من بقايا الطعام المجمع من المطاعم، و30% من الطعام الذي يتم التخلص منه بعد الحفلات.ويفيد التقرير بأن الدراسة المسحية، تشير إلى أن نسبة نصف الطعام المهدر (48%) من الطعام المتبقي، سواء من ذلك الذي يتم طلبه من المطاعم أو الذي يتم طبخه في البيوت، ما يعني أن هناك حاجة للتحكم في نسب الطعام المستهلكة.وتلفت المجلة إلى أن الدراسة وجدت أن أكثر من نسبة الثلث (33%) من الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان والطعام المعلب، الذي يعثر عليه في النفايات هو من هذه الدول.وتبين المجلة، أنه بحسب نتائج الدراسة، فإن نسبة 72% من اللحوم في الشرق الأوسط، يتم التخلص منها لأنها تجاوزت تاريخ "من الأفضل استخدامها" لا تاريخ الانتهاء من صلاحيتها.وينوه التقرير إلى أنه علاوة على هذا، فإن نسبة 60% من الخضراوات والفواكه وطعام الأطفال ومنتجات الحليب والطعام المجمد، يتم التخلص منها بناء على نصيحة "من الأفضل استخدامها قبل موعد" لا "تاريخ انتهاء صلاحيتها".