عربي

تريليون دولار قيمة هدر الطعام بالشرق الأوسط

تريليون دولار قيمة هدر الطعام بالشرق الأوسط
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت مجلة (فوربس) تقريراً لدراسة أجراها معهد (يوغوف)، تحدد قيمة ما يتم تبذيره من الطعام في الشرق الأوسط كل عام.

ويشير التقرير، بحسب موقع (عربي 21)، إلى أن الدراسة ذكرت أن ما قيمته تريليون من الطعام، يتم تبذيره في الشرق الأوسط كل عام، لافتاً إلى أنه بحسب هذه الدراسة، فإن المملكة العربية السعودية وحدها، تهدر ما قيمته 13.3 مليار من الطعام في كل عام، أما في الإمارات العربية المتحدة، فإن نسبة 40% من النفايات التي تجمع كل عام تأتي من الطعام.

وتذكر المجلة أن نسبة 32% من مصادر الإهدار في السعودية والإمارات، تأتي من بقايا الطعام المجمع من المطاعم، و30% من الطعام الذي يتم التخلص منه بعد الحفلات.

ويفيد التقرير بأن الدراسة المسحية، تشير إلى أن نسبة نصف الطعام المهدر (48%) من الطعام المتبقي، سواء من ذلك الذي يتم طلبه من المطاعم أو الذي يتم طبخه في البيوت، ما يعني أن هناك حاجة للتحكم في نسب الطعام المستهلكة.

وتلفت المجلة إلى أن الدراسة وجدت أن أكثر من نسبة الثلث (33%) من الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان والطعام المعلب، الذي يعثر عليه في النفايات هو من هذه الدول.

وتبين المجلة، أنه بحسب نتائج الدراسة، فإن نسبة 72% من اللحوم في الشرق الأوسط، يتم التخلص منها لأنها تجاوزت تاريخ "من الأفضل استخدامها" لا تاريخ الانتهاء من صلاحيتها.

وينوه التقرير إلى أنه علاوة على هذا، فإن نسبة 60% من الخضراوات والفواكه وطعام الأطفال ومنتجات الحليب والطعام المجمد، يتم التخلص منها بناء على نصيحة "من الأفضل استخدامها قبل موعد" لا "تاريخ انتهاء صلاحيتها".

أخبار ذات صلة

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي على نقل إسرائيلي

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي على نقل إسرائيلي

شاهد: لحظة اغتيال ناشطة عراقية في البصرة

شاهد: لحظة اغتيال ناشطة عراقية في البصرة

بعد توتر دبلوماسي.. مصالحة ما بين السعودية وألمانيا

بعد توتر دبلوماسي.. مصالحة ما بين السعودية وألمانيا

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي نقل الإسرائيليين

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي نقل الإسرائيليين

الرئيس اللبناني: لن نوجه طلقة واحدة لإسرائيل وحزب الله لا يملك الفيتو

الرئيس اللبناني: لن نوجه طلقة واحدة لإسرائيل وحزب الله لا يملك الفيتو

السيسي: القضية الفلسطينية تقف دليلا على عجز النظام الدولي

السيسي: القضية الفلسطينية تقف دليلا على عجز النظام الدولي

ماعت تشارك في دعم القضية الفلسطينية من خلال مداخلتين شفويتين في مجلس حقوق الإنسان

ماعت تشارك في دعم القضية الفلسطينية من خلال مداخلتين شفويتين في مجلس حقوق الإنسان

العاهل الأردني: حل الدولتين الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

العاهل الأردني: حل الدولتين الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

المالكي يلتقي نظيره الهنغاري ويوقعان اتفاقية تعاون ثقافي

المالكي يلتقي نظيره الهنغاري ويوقعان اتفاقية تعاون ثقافي

فتح : نقف مع الرئيس في مواجهة العدوان الثلاثي

فتح : نقف مع الرئيس في مواجهة العدوان الثلاثي

جنود الاحتلال يفجرون جسماً مجهولاً شرقي جباليا شمال القطاع

جنود الاحتلال يفجرون جسماً مجهولاً شرقي جباليا شمال القطاع

تخصيص أرض لبؤرة (متسبيه كراميم) بعد المعرفة بأنها تابعة للفلسطينيين

تخصيص أرض لبؤرة (متسبيه كراميم) بعد المعرفة بأنها تابعة للفلسطينيين

أربع جرفات إسرائيلية تتوغل في منطقة أبو صفية شرقي جباليا

أربع جرفات إسرائيلية تتوغل في منطقة أبو صفية شرقي جباليا

159 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

159 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الشيكل

فجرًا.. قوات الاحتلال تداهم محافظات الضفة الغربية وتعتقل 15 مواطنًا

فجرًا.. قوات الاحتلال تداهم محافظات الضفة الغربية وتعتقل 15 مواطنًا

منوعات

وفاء الكيلاني تتحدث عن علاقتها بـ &#34;تيم حسن&#34; وضيفتها مذهولة بما أصرت عليه

وفاء الكيلاني تتحدث عن علاقتها بـ "تيم حسن" وضيفتها مذهولة بما أصرت عليه

دنيا بطمة تقطع الشك باليقين حول مرض زوجها محمد الترك بالدليل

دنيا بطمة تقطع الشك باليقين حول مرض زوجها محمد الترك بالدليل

فاتن حمامة ونجوى فؤاد أولهن.. نجمات جسدن &#34;المثلية&#34; في السينما المصرية

فاتن حمامة ونجوى فؤاد أولهن.. نجمات جسدن "المثلية" في السينما المصرية

كويتي ردًا على انتقاد&#34;شمس&#34; لكروش رجال الدين: &#34;النبي سليمان عاشر 100 جارية&#34;

كويتي ردًا على انتقاد"شمس" لكروش رجال الدين: "النبي سليمان عاشر 100 جارية"

فيديو:بدرية أحمد &#34;تردح&#34; لمي العيدان: نسيتي إيش كنتي تسوي بلبنان وأنتي مش واعية&#34;

فيديو:بدرية أحمد "تردح" لمي العيدان: نسيتي إيش كنتي تسوي بلبنان وأنتي مش واعية"

فيديو: وفاة الفنانة &#34;سهير فخرى&#34; حماة &#34;رانيا فريد شوقى&#34;

فيديو: وفاة الفنانة "سهير فخرى" حماة "رانيا فريد شوقى"

شاهد: قبلة ساخنة من الفيشاوي لزوجته على السجادة الحمراء

شاهد: قبلة ساخنة من الفيشاوي لزوجته على السجادة الحمراء

فيديو: نانسي عجرم ترقص بدلع وعفوية على &#34;بدنا نولع الجو&#34;

فيديو: نانسي عجرم ترقص بدلع وعفوية على "بدنا نولع الجو"

رسالة مثيرة لميريام كلينك من &#34;وسط دولة الخلافة داعش&#34;

رسالة مثيرة لميريام كلينك من "وسط دولة الخلافة داعش"

ناهد السباعي تنشر الصور الرسمية لعقد قرانها.. بدون&#34;العريس&#34;

ناهد السباعي تنشر الصور الرسمية لعقد قرانها.. بدون"العريس"

عربي

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي على نقل إسرائيلي

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي على نقل إسرائيلي

شاهد: لحظة اغتيال ناشطة عراقية في البصرة

شاهد: لحظة اغتيال ناشطة عراقية في البصرة

بعد توتر دبلوماسي.. مصالحة ما بين السعودية وألمانيا

بعد توتر دبلوماسي.. مصالحة ما بين السعودية وألمانيا

تريليون دولار قيمة هدر الطعام بالشرق الأوسط

تريليون دولار قيمة هدر الطعام بالشرق الأوسط