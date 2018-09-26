جنود الاحتلال يفجرون جسماً مجهولاً شرقي جباليا شمال القطاع





وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة، مساء أمس الثلاثاء، مواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال فعاليات الإرباك الليلي، والتي أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بجروح، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

رام الله - دنيا الوطنفجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، جسماً مجهولاً قرب السياج الفاصل في منطقة أبو صفية شرقي جباليا شمال قطاع غزة.