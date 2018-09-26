لماذا ضحك قادة العالم على ترامب خلال خطابه بالأمم المتحدة؟

رام الله - دنيا الوطنانفجر عدد كبير من قادة العالم ضاحكين، خلال خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد حديثه عن أن إدارته حققت نجاحات لم تحققها أي إدارة أمريكية سابقة خلال عامين فقط.وخلال كلمة ترامب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، وبينما كان يتحدث عن إنجازات إدارته، قاطع كلامه صوت ضحك.وكان ترامب يقول: "في أقل من عامين حققت إدارتي أكثر مما حققته أي إدارة أميركية أخرى في تاريخ الولايات المتحدة"، فقاطعه صوت ضحك من داخل القاعة.ورد الرئيس الأميركي على صوت الضحكة، بالابتسام وقال: "هذا صحيح"، مواصلًا حديثه على إنجازات إدارته، وأتبع ذلك صوت ضحك عالٍ في القاعة التي استضافت اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.وأضاف ترامب مبتسماً: "لم أتوقع ردة الفعل تلك، ولكن لا مشكلة" في إشارة إلى ضحك المستمعين له على خطابه.