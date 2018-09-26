دولي

بعد إسقاط الطائرة بسوريا.. روسيا ترفض استقبال نتنياهو وليبرمان

بعد إسقاط الطائرة بسوريا.. روسيا ترفض استقبال نتنياهو وليبرمان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن روسيا رفضت عرضاً إسرائيلياً بعد إسقاط الطائرة "إيل 20" بسورية، باستقبال وفد سياسي من تل أبيب في موسكو، واكتفت باستقبال رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عميكام نوركين، الخميس الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن إسرائيل سعت بعد أيام من إسقاط الطائرة لتوجيه وفد سياسي رفيع المستوى إلى موسكو، لكن الروس رفضوا استقباله برئاسة مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، وممثل عن قيادة أركان الجيش.

ونقلت الصحيفة، عن عدة مصادر لم تكشف هويتها أن إسرائيل حاولت جس نبض الكرملين بشأن ترتيب زيارة لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أو وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، لتهدئة التوتر بين الطرفين، لكن موسكو فضلت الإبقاء على اتصالات مع المستويات المهنية فقط.

وقالت الصحيفة، إن تل أبيب تعلّق آملها على تدخل واشنطن في الأزمة، بعد أن كانت موسكو رفضت نتائج التحقيقات التي قام بها جيش الاحتلال وحمل مسؤولية إسقاط الطائرة للدفاعات السورية وللنشاط الإيراني. وردت موسكو بتقرير عن وزارة الدفاع الروسية حمّل إسرائيل مسؤولية إسقاط الطائرة، واتهم تل أبيب بالكذب وبنكران الجميل.

ومن المقرر أن يبحث نتنياهو خلال لقائه المرتقب اليوم مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الملفين السوري والإيراني، كما سيبحث معه الأزمة في العلاقات الروسية الإسرائيلية، وسبل حلها ومنع تزويد سورية منظمة الصواريخ "إس 300".

وعلى الرغم من إعلان جهات إسرائيلية أمس أن جيش الاحتلال سبق له أن تدرب على مواجهة منظومات "إس 300" إلا أن هذه الجهات أبرزت أن القلق الإسرائيلي من الخطوة الروسية المعلن عنها، في حال تم اتخاذها فعلا، مرده للدلالات السياسية لهذه الخطوة وانعكاساتها السلبية على العلاقات الروسية - الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

الصين &#34;تُغلق&#34; موانئ إسرائيل في وجه الأسطول الأمريكي

الصين "تُغلق" موانئ إسرائيل في وجه الأسطول الأمريكي

ميركل ترفض مقترحاً بريطانياً بخصوص العلاقة المستقبلية مع بروكسل

ميركل ترفض مقترحاً بريطانياً بخصوص العلاقة المستقبلية مع بروكسل

مصرع 12 مدنياً من الطوارق في هجوم بشمال شرق مالي

مصرع 12 مدنياً من الطوارق في هجوم بشمال شرق مالي

الخارجية الألمانية تُعرب عن أسفها لما شهدته العلاقات مع السعودية من سوء فهم

الخارجية الألمانية تُعرب عن أسفها لما شهدته العلاقات مع السعودية من سوء فهم

خيبة أمل أمريكية من خطة الالتفاف على العقوبات على إيران

خيبة أمل أمريكية من خطة الالتفاف على العقوبات على إيران

سيارة ترامب &#34;الوحش&#34; مزودة برشاشات وقنابل.. تعرف عليها

سيارة ترامب "الوحش" مزودة برشاشات وقنابل.. تعرف عليها

فيديو: بسبب رئيس &#34;فنزويلا&#34;..مظاهرات غاضبة أمام مطعم الطباخ التركي &#34;حبيب الملح&#34;

فيديو: بسبب رئيس "فنزويلا"..مظاهرات غاضبة أمام مطعم الطباخ التركي "حبيب الملح"

لماذا ضحك قادة العالم على ترامب خلال خطابه بالأمم المتحدة؟

لماذا ضحك قادة العالم على ترامب خلال خطابه بالأمم المتحدة؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

المالكي يلتقي نظيره الهنغاري ويوقعان اتفاقية تعاون ثقافي

المالكي يلتقي نظيره الهنغاري ويوقعان اتفاقية تعاون ثقافي

فتح : نقف مع الرئيس في مواجهة العدوان الثلاثي

فتح : نقف مع الرئيس في مواجهة العدوان الثلاثي

جنود الاحتلال يفجرون جسماً مجهولاً شرقي جباليا شمال القطاع

جنود الاحتلال يفجرون جسماً مجهولاً شرقي جباليا شمال القطاع

تخصيص أرض لبؤرة (متسبيه كراميم) بعد المعرفة بأنها تابعة للفلسطينيين

تخصيص أرض لبؤرة (متسبيه كراميم) بعد المعرفة بأنها تابعة للفلسطينيين

أربع جرفات إسرائيلية تتوغل في منطقة أبو صفية شرقي جباليا

أربع جرفات إسرائيلية تتوغل في منطقة أبو صفية شرقي جباليا

159 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

159 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع طفيف في سعر الدولار مقابل الشيكل

فجرًا.. قوات الاحتلال تداهم محافظات الضفة الغربية وتعتقل 15 مواطنًا

فجرًا.. قوات الاحتلال تداهم محافظات الضفة الغربية وتعتقل 15 مواطنًا

منوعات

وفاء الكيلاني تتحدث عن علاقتها بـ &#34;تيم حسن&#34; وضيفتها مذهولة بما أصرت عليه

وفاء الكيلاني تتحدث عن علاقتها بـ "تيم حسن" وضيفتها مذهولة بما أصرت عليه

دنيا بطمة تقطع الشك باليقين حول مرض زوجها محمد الترك بالدليل

دنيا بطمة تقطع الشك باليقين حول مرض زوجها محمد الترك بالدليل

فاتن حمامة ونجوى فؤاد أولهن.. نجمات جسدن &#34;المثلية&#34; في السينما المصرية

فاتن حمامة ونجوى فؤاد أولهن.. نجمات جسدن "المثلية" في السينما المصرية

كويتي ردًا على انتقاد&#34;شمس&#34; لكروش رجال الدين: &#34;النبي سليمان عاشر 100 جارية&#34;

كويتي ردًا على انتقاد"شمس" لكروش رجال الدين: "النبي سليمان عاشر 100 جارية"

فيديو:بدرية أحمد &#34;تردح&#34; لمي العيدان: نسيتي إيش كنتي تسوي بلبنان وأنتي مش واعية&#34;

فيديو:بدرية أحمد "تردح" لمي العيدان: نسيتي إيش كنتي تسوي بلبنان وأنتي مش واعية"

فيديو: وفاة الفنانة &#34;سهير فخرى&#34; حماة &#34;رانيا فريد شوقى&#34;

فيديو: وفاة الفنانة "سهير فخرى" حماة "رانيا فريد شوقى"

شاهد: قبلة ساخنة من الفيشاوي لزوجته على السجادة الحمراء

شاهد: قبلة ساخنة من الفيشاوي لزوجته على السجادة الحمراء

فيديو: نانسي عجرم ترقص بدلع وعفوية على &#34;بدنا نولع الجو&#34;

فيديو: نانسي عجرم ترقص بدلع وعفوية على "بدنا نولع الجو"

رسالة مثيرة لميريام كلينك من &#34;وسط دولة الخلافة داعش&#34;

رسالة مثيرة لميريام كلينك من "وسط دولة الخلافة داعش"

ناهد السباعي تنشر الصور الرسمية لعقد قرانها.. بدون&#34;العريس&#34;

ناهد السباعي تنشر الصور الرسمية لعقد قرانها.. بدون"العريس"

عربي

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي على نقل إسرائيلي

محكمة ألمانية: لا يمكن إجبار الطيران الكويتي على نقل إسرائيلي

شاهد: لحظة اغتيال ناشطة عراقية في البصرة

شاهد: لحظة اغتيال ناشطة عراقية في البصرة

بعد توتر دبلوماسي.. مصالحة ما بين السعودية وألمانيا

بعد توتر دبلوماسي.. مصالحة ما بين السعودية وألمانيا

تريليون دولار قيمة هدر الطعام بالشرق الأوسط

تريليون دولار قيمة هدر الطعام بالشرق الأوسط