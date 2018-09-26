الرئيس عباس: اتفاق القاهرة 2017 وتمكين الحكومة طريق الوصول للمصالحة

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حرص القيادة الفلسطينية على تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية.





وقال الرئيس عباس: إن الوصول لتحقيق المصالحة واضح، وهو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة في 17-10-2017، والذي ينص على تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها بشكل كامل في قطاع غزة، والذهاب لإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت، وذلك لتوحيد شطري الوطن، وإنهاء الانقسام.



جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس في مقر إقامته في نيويورك، يوم الثلاثاء، وفداً من أعضاء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية.



الأميركية في إيصال صوت فلسطين وقضيتها العادلة والتأثير على أصحاب القرار الأميركي لصالح قضية شعبهم ورفع المعلن عنه، قائلاً: "أنتم صوت شعبكم، وأنتم تناضلون هنا دفاعاً عن حق شعبكم بالحرية والاستقلال".



وأشار الرئيس إلى أن القضية الفلسطينية الآن تمر في أصعب الظروف، ولكننا لن نيأس وسنصمد حتى تحقيق أهدافنا وثوابتنا الوطنية المتمثلة بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.وأضاف: "الإدارة الأميركية بقراراتها المتمثلة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، وإزاحة ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات وقطع المساعدات عن وكالة (أونروا) أخرجت نفسها كوسيط وحيد للعملية السياسية، وبالتالي أصبح هناك ضرورة لعقد مؤتمر دولي للسلام، ينتج عنه تشكيل آلية دولية لرعاية عملية السلام".وتابع الرئيس: "الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة المتمثلة بمواصلة سياسة الاستيطان، واستمرار الاعتداءات التي تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني لا يمكن السكوت عنها، وسنواصل جهودنا على المستويات كافة، واتخاذ القرارات من أجل حماية شعبنا والحفاظ على حقوقه التي كفلها القانون الدولي".وأشار الرئيس، إلى قضيتي المسجد الأقصى المبارك، والخان الأحمر، مؤكداً خطورة هذه القضايا التي لن نسمح بأن تمر، مشيداً بصمود أبناء شعبنا في الخان، الذين يتصدون للاحتلال ومخططاته بصدورهم العارية.وشدد على خطورة المساس بمكانة ووضع المسجد الأقصى المبارك، محذراً من أي قرارات تحاول المس بمكانته الدينية، والتي ستجر المنطقة إلى مزيد من التوتر وتدهور الأوضاع.وتطرق إلى دور الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة