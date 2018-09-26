أربع جرفات إسرائيلية تتوغل في منطقة أبو صفية شرقي جباليا





وأشارت الوكالة ذاتها، إلى ان الجرافات توغلت في المنطقة، انطلاقا من بوابة النصب التذكاري العسكرية شمال القطاع.





وشرعت الجرافات، بوضع سلك شائك في المكان بدعم من آليات مدفعية في الداخل، وسط تحليق من طيران الاستطلاع.



وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة مساء أمس الثلاثاء، مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، خلال فعاليات الارباك الليلي، والتي أسفرت عن عدة اصابات، بينها حالة وصفت بالخطيرة.



رام الله - دنيا الوطنتوغلت عدد من الجرافات العسكرية الاسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، في منطقة أبو صفية شرقي جباليا شمال قطاع غزة.وبحسب وكالة (شهاب) المحلية، فقد توغلت أربع جرافات عسكرية اسرائيلية، بشكل محدود، في منطقة أبوصفية شرقي جباليا شمال قطاع غزة.