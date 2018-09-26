159 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناقتحم 159 مستوطناً، باحات المسجد الاقصى المبارك، منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، ومن جهة باب المغاربة.وشهدت باحات المسجد الاقصى منذ أمس الثلاثاء، حالة من التوتر، بعد اقتحامها من قبل 140 مستوطناً، حيث جرى اعتقال عدد من الموظفين وحراس المسجد.