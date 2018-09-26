شؤون فلسطينية

وثيقة إسرائيلية: اللاجئون الفلسطينيون عشرات الآلاف وليسوا خمسة ملايين ويوجد علاقة بين (أونروا) وحماس

وثيقة إسرائيلية: اللاجئون الفلسطينيون عشرات الآلاف وليسوا خمسة ملايين ويوجد علاقة بين (أونروا) وحماس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يسرائيل هيوم)، عن فحوى وثيقة إسرائيلية رسمية، صادرة عن وزارة الخارجية، تنكرت فيها بوجود ملايين من اللاجئين الفلسطينيين.

وألمحت الوثيقة إلى ضرورة أن تجري عملية توطين اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين في الأردن داخل المملكة، كما ادعت وجود ارتباطات بين وكالة الغوث الدولية (أونروا) وحركة حماس، وأن الوكالة تضخم عدد اللاجئين، وتطمس الحقائق وتخلد قضية اللاجئين بدل حلها.

واعتبرت الوثيقة، أن تصنيف لاجئ ينطبق على عدد مقلص جدًا من الفلسطينيين، وهو ذات الموقف الذي عبرت عنه الإدارة الأمريكية في تقرير نشرته مؤخرًا بهذا الخصوص، ويشمل اليوم عشرات الآلاف من الفلسطينيين فقط، بدلًا من خمسة ملايين لاجئ مسجلين لدى الوكالة.

وطالبت إسرائل في وثيقتها، الدول الأوروبية بتعديل ما سمته "الخطأ التاريخي" المتمثل بمنح (أونروا) تفويضًا متعلقًا باللاجئين الفلسطينيين، وإلحاقهم بمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وعرجت الوثيقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 149 الذي ينص على ضرورة عودة اللاجئين، إذ ادعت أنه غير ملزم كما أنه لا توجد للجمعية العامة صفة الإلزام بالقرارات بل هي توصيات فقط.

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