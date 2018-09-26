الرئيس عباس يلتقي تسيبي ليفني بنيويورك.. فماذا ناقشا؟

رام الله - دنيا الوطنالتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس صباح اليوم الأربعاء، تسيبي ليفني، زعيمة المعارضة الإسرائيلية، في الفندق الذي يقيم به بنيويورك، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.وقد حذرت ليفني خلال اللقاء، الرئيس عباس، من المزيد من التدهور في الوضع، وفقدان حل الدولتين، بحسب الصحيفة ذاتها.وقالت ليفني: "يجب على السلطة الفلسطينية، أن تبذل جهوداً للتوصل إلى حل في غزة بدلاً من مهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب العودة إلى الحوار معها".وكان الرئيس عباس قد وصل فجر أمس الثلاثاء، إلى نيويورك؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعة العامة للأمم المتحدة.ومن المقرر، أن يلقي الرئيس كلمة له أمام الجمعة العامة غداً الخميس، حيث وصفها صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بأنها تاريخية.