فجرًا.. قوات الاحتلال تداهم محافظات الضفة الغربية وتعتقل 15 مواطنًا

رام الله - دنيا الوطنأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ان دورية عسكرية تعرضت لالقاء قنبلة محلية الصنع اثناء عمليات دهم وتفتيش في مخيم الجلزون برام الله خلال الليل دون وقوع اصابات.ووفق بيان جيش الاحتلال فقد زعم بأن سيارة مسرعة القت القنبلة وفرت من المكان.إلى ذلك، اعلن الجيش ان قواته اقتحمت محافظات الضفة الغربية فجر اليوم واعتقلت 15 مواطنا بدواع امنية، كما زعم الاحتلال انه عثر على سلاح من نوع "مسدس خلال عمليات التفتيش في بلدة اذناء قضاء الخليل.