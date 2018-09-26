شؤون فلسطينية

فجرًا.. قوات الاحتلال تداهم محافظات الضفة الغربية وتعتقل 15 مواطنًا

فجرًا.. قوات الاحتلال تداهم محافظات الضفة الغربية وتعتقل 15 مواطنًا
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ان دورية عسكرية تعرضت لالقاء قنبلة محلية الصنع اثناء عمليات دهم وتفتيش في مخيم الجلزون برام الله خلال الليل دون وقوع اصابات.

ووفق بيان جيش الاحتلال فقد زعم بأن سيارة مسرعة القت القنبلة وفرت من المكان.

إلى ذلك، اعلن الجيش ان قواته اقتحمت محافظات الضفة الغربية فجر اليوم واعتقلت 15 مواطنا بدواع امنية، كما زعم الاحتلال انه عثر على سلاح من نوع "مسدس خلال عمليات التفتيش في بلدة اذناء قضاء الخليل.

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