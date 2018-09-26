اليوم الأربعاء.. انخفاض جديد على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الاربعاء، غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .غدا الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما الجمعة، يكون الجو حاراُ نسبياُ في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم السبت، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.