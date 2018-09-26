السيسي: القضية الفلسطينية تقف دليلا على عجز النظام الدولي

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "إن القضية الفلسطينية تقف دليلا على عجز النظام الدولي عن ايجاد الحل العادل المستند الى الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة والذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".وأكد في كلمته له في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، أن مرجعيات الحل العادل ومحددات التسوية النهائية معروفة، ولا مجال لإضاعة الوقت في سجال بشأنها، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).