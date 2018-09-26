شؤون فلسطينية

المالكي: فلسطين تعقد اجتماعا تشاوريا لحماية حل الدولتين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

المالكي: فلسطين تعقد اجتماعا تشاوريا لحماية حل الدولتين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد د .رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، أمس الثلاثاء، ان الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين سيفتتح ويخاطب الاجتماع التشاوري الدولي الذي دعت له دولة فلسطين، والذي سيعقد بحضور وتعاون وثيق مع الشركاء الدوليين، بغرض تنسيق الجهود ومعالجة التهديدات التي تواجه حل الدولتين وذلك يوم الاربعاء الموافق 26 أيلول/ سبتمبر في نيويورك، مشيرا إلى ان الهدف من هذا الاجتماع هو الدفاع المشترك عن القيم والمبادئ  المتسقة مع قواعد القانون الدولي ومرجعياته، وكما هو منصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة.

وأكد الوزير المالكي أنه في ظل غياب عملية سياسية ذات مصداقية ومغزى، فانه يتوجب على دولة فلسطين أخذ زمام المبادرة لحماية حل الدولتين وحماية نزاهة القانون الدولي ومكانته، من خلال العمل وتنسيق الجهود والمواقف مع الشركاء الدوليين.

واشار المالكي الى وجود مصلحة راسخة لدى المجتمع الدولي في اتخاذ تدابير جريئة وإيجابية لتحقيق حل الدولتين، في سياق عملية سياسية ذات مغزى، بحيث ستدافع وتحمي هذه التدابير، النظام الدولي القائم على الحقوق وقواعد القانون الدولي. 

وذكر الوزير المالكي أن الرئيس محمود عباس سيقدم اثناء الاجتماع آراء دولة فلسطين بشأن جميع هذه القضايا، وسبل حماية حل الدولتين،  في انتظار ان يتخلل الاجتماع مداولات ومداخلات تعكس القيم المشتركة للدول في احترام وضمان احترام القانون الدولي واهمية تعزيز  التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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