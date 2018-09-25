شؤون فلسطينية

فتح: خطاب ترامب في الأمم المتحدة دعم للإحتلال وانسحاب من مسؤولياته الدولية

فتح: خطاب ترامب في الأمم المتحدة دعم للإحتلال وانسحاب من مسؤولياته الدولية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء لم يأتِ بجديد.

وقال: "كما كان متوقّعاً تغنّى رئيس أمريكا باعترافه بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وكأنه يغمض عينيه أنه يتحدث أمام محفل واظبَ على دعم الحق الفلسطيني وأصر دوماً على اعتبار القدس الشرقية أرضاً محتلة". 

وأضاف: "لقد كانت موجة الضحك العالية التي قابل بها المجتمعون خطابَ ترامب أفضل تعبير عن استهزاء العالم بفلسفة رئيس اكبر دولة في العالم في ادارة الأزمات الدولية والتي ستؤدي حتماً إلى عزلة أمريكية ستجد من يملؤها، لأن السياسة والجغرافيا والمصالح -مثلها مثل مناحي الطبيعة الأخرى - لا تقبل الفراغ، وهو فراغ تصرّ إدارة ترامب على إدخال العالم فيه عنوة بتخلّيها عن دورها ومسؤولياتها الدولية، وبانحيازها للإحتلال الاستيطاني الإسرائيلي رمز الإرهاب وأساسه في المنطقة والعالم". 

ناهيك عن تقليص المساهمة الأمريكية في ميزانيّات الهيئات المختلفة للأمم المتحدة، وأولها منظمة الأونروا، في محاولة لتزييف التاريخ والقفز عن الحقوق وتجاوز تطلعات الشعوب عبر الضغط المالي الذي لم يثبت يوماً أنه كان فعّالاً مع شعب عنيد كشعبنا.

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