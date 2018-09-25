سفارة فلسطين بالخرطوم تنظم وقفة دعم وتأييد للرئيس محمود عباس





















رام الله - دنيا الوطننظمت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية السودان الشقيق، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة دعم وتأييد للسيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، قبيل خطابه التاريخي المزمع إلقاءه في الأمم المتحدة بعد غداً الخميس، وذلك في مقر السفارة بالخرطوم، بحضور ومشاركة فاعلة من أبناء الجالية الفلسطينية بالسودان.وأكد سفير دولة فلسطين في الخرطوم الدكتور سمير طه في كلمته الوطنية، على وقوف أبناء الشعب الفلسطيني في جمهورية السودان الشقيق، صفاً واحداً خلف الرئيس محمود عباس، مجددين البيعة والوفاء له ولمواقفه البطولية والوطنية.وقال: "نحن خلف السيد الرئيس أبو مازن ومعه جنباً إلى جنب في خطابه التاريخي على منصة العالم بالأمم المتحددة، كيف لا وهو القائد المؤتمن وحارس الشرعية الفلسطينية، والذي سيمضي بنا إلى بر الأمان حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".وشدد السفير طه، على موقف السودان الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية، معبراً عن شكره وتقديره باسم القيادة الفلسطينية لجمهورية السودان الشقيق رئيساً وحكومة وشعباً، وخص بالشكر والثناء الرئيس عمر حسن البشير على كل ما قدمه ويقدمه من دعم وتأييد للقيادة والقضية الفلسطينية.يذكر أن الوقفة التضامنية تخللها رفع الصور والشعارات والهاشتقات الداعمة والمؤيدة للسيد الرئيس مثل #قرارك_وطن ، #مع_الرئيس ، #شعبك_خلفك ، #قدها_وقدود ، نحن معك وخلف وعلى عهدك ، لن نخذلك ولن نتركك سيادة الرئيس.