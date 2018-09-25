د.مجدلاني: خطاب ترامب رسالة واضحة بمعاداة السلام وارجاع

رام الله - دنيا الوطنقال أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان ادارة ترامب إعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية إلى ما قبل عام 1988، معتبرا أن خطاب ترامب اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسالة واضحة ان إدارته شريك حصري الاحتلال.وأضاف: "من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسالة واضحة للعالم اجمع ان هذه الإدارة تعادي السلام العالمي، وتغلق الأبواب امام اية فرصة لاستقرار وآمن الشرق الاوسط".وتابع: "سياسة البلطجة الأمريكية وتحديدا برفض محكمة الجنايات الدولية، هي اهانة للقانون الدولي، وتلويح بالعصا الأمريكية ضد العالم أجمع".وأشار إلى أن دولة فلسطين قالت بقيادتها وشعبها لا لإدارة ترامب التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية، وأن نقل سفارتها إلى القدس لن يغير من واقع المدينة وفلسطينيتها وعربيتها.