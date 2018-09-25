شؤون فلسطينية

د.مجدلاني: خطاب ترامب رسالة واضحة بمعاداة السلام وارجاع

د.مجدلاني: خطاب ترامب رسالة واضحة بمعاداة السلام وارجاع
رام الله - دنيا الوطن
قال أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان ادارة ترامب إعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية إلى ما قبل عام 1988، معتبرا أن خطاب ترامب اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسالة واضحة ان إدارته شريك حصري الاحتلال. 

وأضاف: "من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسالة واضحة للعالم اجمع ان هذه الإدارة تعادي السلام العالمي، وتغلق الأبواب امام اية فرصة لاستقرار وآمن الشرق الاوسط".

وتابع: "سياسة البلطجة الأمريكية وتحديدا برفض محكمة الجنايات الدولية، هي اهانة للقانون الدولي، وتلويح بالعصا الأمريكية ضد العالم أجمع".

وأشار إلى أن دولة فلسطين قالت بقيادتها وشعبها لا لإدارة ترامب التي تحاول تصفية القضية الفلسطينية، وأن نقل سفارتها إلى القدس لن يغير من واقع المدينة وفلسطينيتها وعربيتها.

أخبار ذات صلة

فتح: خطاب ترامب في الأمم المتحدة دعم للإحتلال وانسحاب من مسؤولياته الدولية

فتح: خطاب ترامب في الأمم المتحدة دعم للإحتلال وانسحاب من مسؤولياته الدولية

سفارة فلسطين بالخرطوم تنظم وقفة دعم وتأييد للرئيس محمود عباس

سفارة فلسطين بالخرطوم تنظم وقفة دعم وتأييد للرئيس محمود عباس

وسائل إعلام: إسرائيل تسعى لنسف مؤتمر بشأن فلسطين ينظمه الرئيس عباس في نيويورك

وسائل إعلام: إسرائيل تسعى لنسف مؤتمر بشأن فلسطين ينظمه الرئيس عباس في نيويورك

الاتحاد الأوروبي: هدم الخان الأحمر الفلسطيني &#34;جريمة حرب&#34;

الاتحاد الأوروبي: هدم الخان الأحمر الفلسطيني "جريمة حرب"

زعيم بريطاني: سنعترف بفلسطين مستقلة بهذه الحالة.. بريطانيا تتحمل مسؤولية تاريخية تجاه الفلسطينيين

زعيم بريطاني: سنعترف بفلسطين مستقلة بهذه الحالة.. بريطانيا تتحمل مسؤولية تاريخية تجاه الفلسطينيين

الرئيس يستقبل في نيويورك وزيرة خارجية النرويج

الرئيس يستقبل في نيويورك وزيرة خارجية النرويج

إحداها خطيرة.. إصابات بالرصاص الحي والاختناق خلال فعاليات الارباك الليلي شرق القطاع

إحداها خطيرة.. إصابات بالرصاص الحي والاختناق خلال فعاليات الارباك الليلي شرق القطاع

عريقات: إدارة ترامب تُصر على إغلاق الأبواب أمام السلام واختارت مكافأة جرائم الحرب

عريقات: إدارة ترامب تُصر على إغلاق الأبواب أمام السلام واختارت مكافأة جرائم الحرب

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

فتح: خطاب ترامب في الأمم المتحدة دعم للإحتلال وانسحاب من مسؤولياته الدولية

فتح: خطاب ترامب في الأمم المتحدة دعم للإحتلال وانسحاب من مسؤولياته الدولية

سفارة فلسطين بالخرطوم تنظم وقفة دعم وتأييد للرئيس محمود عباس

سفارة فلسطين بالخرطوم تنظم وقفة دعم وتأييد للرئيس محمود عباس

د.مجدلاني: خطاب ترامب رسالة واضحة بمعاداة السلام وارجاع

د.مجدلاني: خطاب ترامب رسالة واضحة بمعاداة السلام وارجاع

الاتحاد الأوروبي: هدم الخان الأحمر الفلسطيني &#34;جريمة حرب&#34;

الاتحاد الأوروبي: هدم الخان الأحمر الفلسطيني "جريمة حرب"

الرئيس يستقبل في نيويورك وزيرة خارجية النرويج

الرئيس يستقبل في نيويورك وزيرة خارجية النرويج

صيدم يبحث مع &#34;معهد إدوارد سعيد&#34; تعزيز الموسيقى في المدارس

صيدم يبحث مع "معهد إدوارد سعيد" تعزيز الموسيقى في المدارس

شاهد: الهجرة أم الاستقرار بغزة ماذا سيختار المواطنون؟

شاهد: الهجرة أم الاستقرار بغزة ماذا سيختار المواطنون؟

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة

منوعات

رسالة مثيرة لميريام كلينك من &#34;وسط دولة الخلافة داعش&#34;

رسالة مثيرة لميريام كلينك من "وسط دولة الخلافة داعش"

ناهد السباعي تنشر الصور الرسمية لعقد قرانها.. بدون&#34;العريس&#34;

ناهد السباعي تنشر الصور الرسمية لعقد قرانها.. بدون"العريس"

فيديو.. شمس الكويتية: فضل شاكر هددني&#34;رح أقسمك نصين والمكالمة مسجّلة&#34;

فيديو.. شمس الكويتية: فضل شاكر هددني"رح أقسمك نصين والمكالمة مسجّلة"

فيديو وصور:&#34;نيكي ميناج&#34; تهين الإسلام بارتدائها حجاباً على ملابس فاضحة

فيديو وصور:"نيكي ميناج" تهين الإسلام بارتدائها حجاباً على ملابس فاضحة

تعليق ساخر من نورهان اللبنانية على دينا الشربيني.. وعمرو دياب يُخفف عنها ببذخ

تعليق ساخر من نورهان اللبنانية على دينا الشربيني.. وعمرو دياب يُخفف عنها ببذخ

علا الفارس في مرمى هجوم السعوديين مرة أخرى.. ماذا فعلت هذه المرة؟

علا الفارس في مرمى هجوم السعوديين مرة أخرى.. ماذا فعلت هذه المرة؟

فيديو: أسرار جمال مونيكا بيلوتشي.. تدليك يومي لعضلات هذه المنطقة

فيديو: أسرار جمال مونيكا بيلوتشي.. تدليك يومي لعضلات هذه المنطقة

شاهد ما حدث لـ &#34;فيفي عبده&#34; بسبب &#34;خمسة مواه&#34;

شاهد ما حدث لـ "فيفي عبده" بسبب "خمسة مواه"

آمال ماهر تتعرض لـ&#34;مؤامرة&#34; غامضة وتؤكد: &#34;أنا بنت مصرية ولن أقبل&#34;

آمال ماهر تتعرض لـ"مؤامرة" غامضة وتؤكد: "أنا بنت مصرية ولن أقبل"

تختبئ في أحضانه.. هيفاء وهبي في صورة مثيرة للجدل مع مدير أعمالها

تختبئ في أحضانه.. هيفاء وهبي في صورة مثيرة للجدل مع مدير أعمالها

عربي

تمهيداً لتسليمهم لإسرائيل.. هل بحث تنظيم الدولة عن رفات جنود إسرائيليين بسوريا؟

تمهيداً لتسليمهم لإسرائيل.. هل بحث تنظيم الدولة عن رفات جنود إسرائيليين بسوريا؟

السيسي عن ترامب: أحدث تغيرات فريدة على مستوى العالم

السيسي عن ترامب: أحدث تغيرات فريدة على مستوى العالم

الرئيس التونسي يُعلن الطلاق الرسمي ما بين النهضة والنداء

الرئيس التونسي يُعلن الطلاق الرسمي ما بين النهضة والنداء

في قضية (الترامادول).. السجن 3 سنوات لمواطنة بريطانية في مصر

في قضية (الترامادول).. السجن 3 سنوات لمواطنة بريطانية في مصر