شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي: هدم الخان الأحمر الفلسطيني "جريمة حرب"

الاتحاد الأوروبي: هدم الخان الأحمر الفلسطيني "جريمة حرب"
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين نكلس سلكيوتس: "إن تدمير إسرائيل لقرية الخان الأحمر وترحيل سكانها قسرا، يعد انتهاكا خطيرا لمعاهدة جنيف الرابعة، ويصل إلى درجة جريمة حرب.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في مدينة القدس في تصريح صحفي أصدره، اليوم الثلاثاء: "يعتبر الخان الأحمر أحد التجمعات البدوية البالغ عددها 46 المهددة بالترحيل في منطقة خصصتها إسرائيل للتوسع الاستيطاني غير القانوني، هذه المنطقة ذات أهمية استراتيجية حيث إنها تحفظ تواصل الدولة الفلسطينية العتيدة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

ونقل عن سلكيوتس الذي زار مع وفد أوروبي الخان الأحمر، أمس، قوله: "نعبر عن تضامننا الصادق مع الشعب الفلسطيني ونضاله المستمر منذ عقود عدة من أجل الحرية والعدالة والمساواة، وندعم الحق الفلسطيني في تقرير المصير، ونعارض حكم الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار والأبارتهايد (نظام الفصل العنصري)".

وأضاف: "سيعمل وفد البرلمان الأوروبي بثبات وبشكل واضح على الدفاع عن هذا التجمع السكاني"، وتابع سلكيوتس: "إن الترحيل القسري للسكان تحت الاحتلال هو انتهاك خطير لمعاهدة جنيف الرابعة يصل إلى درجة جريمة حرب".

وأكمل: "أوامر الهدم هذه والأوامر المشابهة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية لها هدف واحد، وهو توسيع المستوطنات وتقسيم الضفة الغربية، وهي جزء من سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي التي تعتبر غير قانونية، كما جاء في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن مرارا وتكرارا دعمه لحل الدولتين، وأن المستوطنات تعتبر "غير قانونية وفقا للقانون الدولي، وهي عقبة في طريق السلام.

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