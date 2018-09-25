الرئيس النيجيري: الوضع الإنساني الذي يعيشه الفلسطينيون يس إلا نتيجة مروعة لاستخدام القوة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري، إن الوضع الانساني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، ليس إلا نتيجة مروعة لاستخدام القوة دون قيد.وأكد بخاري، في كلمة له في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك التي انطلقت اليوم الثلاثاء، دعم نيجيريا الذي لا يتزعزع لحل الدولتين المتفاوض عليه دون ترهيب، للعيش بأمن وسلام، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).