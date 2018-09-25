منظمة (هيومن ووتش) تنتقد هجوم ترمب على "الجنائية الدولية"

رام الله - دنيا الوطنانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية اليوم الثلاثاء، هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على المحكمة الجنائية الدولية في خطابه اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصفته بأنه "موسيقى لآذان الطغاة ومجرمي الحرب".، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.جاء ذلك في رسالة وزعها مدير برنامج "العدالة الدولية" بالمنظمة ريتشارد ديكر، على الصحفيين بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.وقال ديكر: "تهديدات ترمب اليوم ضد المحكمة الجنائية الدولية، هي موسيقى لآذان الطغاة ومجرمي الحرب، كما أن معارضته تحقيق العدالة لضحايا المذابح الجماعية، هي تراجع آخر من قبل هذه الإدارة فيما يتعلق بحقوق الإنسان"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف ديكر في رسالته: "هذا الهجوم على العدالة الدولية سوف يأتي بنتائج عكسية، تماما كما حدث في عهد إدارة بوش".وخلال كلمته في افتتاح مناقشات الدورة الـ 73 للجمعية العامة، دافع الرئيس الأمريكي عن عدم اعتراف بلاده بالمحكمة الجنائية الدولية، ووصفها بأنها "لا تتمتع بأي شرعية، وتمثل انتهاكا لسيادة الدول".