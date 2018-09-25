زعيم بريطاني: سنعترف بفلسطين مستقلة بهذه الحالة.. بريطانيا تتحمل مسؤولية تاريخية تجاه الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (بلفاست تلغراف)، جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني تعهد باعتراف حكومته لو فازت في الانتخابات العامة، بدولة فلسطينية مستقلة.وانتقد كوربين، في كلمة له أمام "أصدقاء فلسطين في حزب العمال"، اعتراف إدارة دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها.ولفتت الصحيفة إلى أن زعيم حزب العمال، يدعم حل الدولتين بصفته طريقة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وقال إنه يريد دولة فلسطينية "قابلة للحياة" إلى جانب إسرائيل.ويفيد تقرير نشرته الصحيفة إلى أن كوربين، دعا أيضا إلى "سلام عادل ودائم" مع إسرائيل، بعد "50 عاما من الاحتلال"، وقال: "إن السلام لن يتحقق بوجود المستوطنات، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتجاهل القانون الدولي من الحكومة الإسرائيلية الحالية، مثل تدمير البلدة الفلسطينية في الخان الأحمر، يوم الأحد".وتورد الصحيفة نقلا عن كوربين، قوله: "لن يتحقق أمن دولة على حساب أمن دولة أخرى، وتتحمل بريطانيا مسؤولية تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني"، مضيفا: "سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وسنعترف بدولة فلسطين المستقلة، في الوقت الذي سنستلم فيه السلطة".ونوه التقرير إلى أن وزيرة خارجية حكومة الظل إميلي ثورنبري، عبرت عن الموقف ذاته، والحاجة لفلسطين مستقلة.وختمت الصحيفة تقريرها، بالإشارة إلى أن ثورنبري تحدثت عن تأثير النزاع على الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين.