إحداها خطيرة.. إصابات بالرصاص الحي والاختناق خلال فعاليات الارباك الليلي شرق القطاع

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق، خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي التي انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.





وأفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بوصول إصابتيْن، إحداهما بالغة الخطورة في الرأس، الى المستشفى الاندونيسي، وذلك بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار صوب التظاهرين الفلسطينيين المشاركين في فعاليات الارباك الليلي شرق جباليا شمال قطاع غزة.



في التفاصيل، أصيب مواطنين فلسطينيين اثنين، برصاص الاحتلال الاسرائيلي، خلال مشاركتهما في فعاليات الارباك الليلي شرقي بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

في غضون ذلك، أصيب شاب فلسطيني بجروح وصفت بالخطيرة، بعد أن اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيل النار عليه، خلال مشاركته في فعاليات الارباك الليلي شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وفي المقابل، أشعلت وحدات الارباك الليلي الاطارات المطاطية، ووجهت اشعلة الليزر صوب جنود الاحتلال في منطقة أبو صفية شرقي جباليا شمال قطاع غزة.

إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز بشكل كثيف تجاه المتظاهرن الفلسطينيين في منطقة ملكة شرقي مدينة غزة، مما أسفر عن اصابة شاب فلسطيني بالاختناق.









رام الله - دنيا الوطن