ماكرون: يجب حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين والقدس عاصمة لهما



ودعا ماكرون، إسرائيل إلى وضع حد لفرض سياسة الأمر الواقع، لأن السير في هذا الطريق خاطئ.





رام الله - دنيا الوطنشدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، على ضرورة العمل المشترك لحل القضية الفلسطينية، على أرضية حل الدولتين والقدس عاصمة لهما، وليس وفق مبادرات أحادية الجانب.تصريحات الرئيس ماكرون، جاءت خلال كلمة له أمام اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعة العامة التابعة للأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء، في نيويورك.