الأمير تميم: تدهور الأوضاع بفلسطين ينذر بعواقب وخيمة.. لن نألوَ جهداً لدعم الفلسطينيين

أكد الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر، أن تدهور الأوضاع في فلسطين ومن حصار لقطاع غزة، واستمرار الاستيطان في الضفة الغربية، ينذر بعواقب وخيمة، لافتاً إلى أن هناك محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.





وشدد الأمير تميم خلال كلمته أمام اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعة العامة التابعة للأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة مواصلة عملية المفاوضات، وفق الشرعية الدولية.





وفي السياق ذاته، اعتبر الأمير تميم، أنه لا يمكن حل الصراع العربي الإسرائيلي دون حل عادل، ودائم للقضية الفلسطينية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل ترفض أي تسوية عادلة.





وأكد أمير قطر، أن دولته لن تألوَ جهداً لتقديم الدعم السياسي وغيره للفلسطينيين.

رام الله - دنيا الوطن