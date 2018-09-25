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عريقات: إدارة ترامب تُصر على إغلاق الأبواب أمام السلام واختارت مكافأة جرائم الحرب

عريقات: إدارة ترامب تُصر على إغلاق الأبواب أمام السلام واختارت مكافأة جرائم الحرب
رام الله - دنيا الوطن
أكد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن إدارة الرئيس ترامب، تُصر على إغلاق الأبواب أمام السلام، ولا تستطيع لعب أي دور في صناعته بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد عريقات في بيان صحفي، رداً على كلمة ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، أن قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، يعتبر مخالفة للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن 478، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأضاف: "إن الإدارة الأمريكية اختارت مكافأة جرائم الحرب والاستيطان الاستعماري والأبرتهايد، الذى تمارسه سلطة الاحتلال إسرائيل".

وأشار عريقات إلى أن رفض ترامب للمحكمة الجنائية الدولية، هو رفض للقانون الدولي، ولا بد من التذكير بأن سلطة الاحتلال إسرائيل لم تنفذ أياً من قرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة، ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.

وقال: الحقيقة اليوم وعلى ضوء قرارات الإدارة الأميركية المنحازة بشكل تام لإسرائيل، فقد خرجت عملية السلام عن مسارها، مؤكداً أن السلام حاجة، ويمكن تحقيقه من خلال إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة وبعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

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