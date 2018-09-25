شؤون فلسطينية

الرئاسة لترامب: تصريحاتك تُعمق الخلافات وتُبعد فرص تحقيق السلام

الرئاسة لترامب: تصريحاتك تُعمق الخلافات وتُبعد فرص تحقيق السلام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن القدس ستبقى عاصمة دولة فلسطين على حدود عام 1967 شاء من شاء وأبى من أبى.

واعتبر أبو ردينة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، أن كلمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمام الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تعمق الخلافات، وتُبعد فرص تحقيق السلام.

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