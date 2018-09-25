تعيين حسام زملط سفيراً لفلسطين في المملكة المتحدة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الرأي اليوم): إن الرئيس محمود عباس، أصدر قراراً بتعيين الدكتور حسام زملط، سفيراً لفلسطين في بريطانيا، خلفاً للدكتور أمانويل حساسيان، الذي جرى نقله إلى المجر.



الدكتور زملط كان يتولى منصب رئيس بعثة فلسطين في واشنطن حتى إغلاق مقرها بقرار من الرئيس دونالد ترامب، في إطار حملته على منظمة التحرير والشعب الفلسطيني.ويحمل الدكتور زملط، درجة الدكتوراة من جامعة لندن في العلوم السياسية، وسيصل إلى لندن الأسبوع المقبل لتولي مهام عمله.