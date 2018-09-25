شؤون فلسطينية

هل يُعلن الرئيس عباس فلسطين دولةً تحت الاحتلال بالأمم المتحدة؟

هل يُعلن الرئيس عباس فلسطين دولةً تحت الاحتلال بالأمم المتحدة؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت تقارير صحافية أن الرئيس الفلسطيني يعتزم مطالبة الدول الأعضاء بالاعتراف بدولة فلسطينية تحت الاحتلال، على حدود عام 1967، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وقالت صحيفة (الحياة) اللندنية، نقلاً عن مسؤول فلسطيني، أن الرئيس محمود عباس سيبلغ الجمعية العامة أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيعلن في اجتماعه المقبل دولة فلسطين تحت الاحتلال، وسيطلب من الدول الـ138 التي اعترفت بفلسطين عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة العام 2012، أن تبادر إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الحدود ذاتها، وهي حدود العام 1967".

وأكدت الصحيفة، أن الرئيس عباس سيطلب من دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين، أن تبادر إلى الاعتراف بها، وأن تدعو إلى مؤتمر دولي للسلام ليكون بديلًا من الرعاية الأميركية الحصرية لعملية السلام.

ومن المتوقع أن يُعلن الرئيس عباس عن وقف العمل بالتفاهمات السابقة مع الإدارة الأميركية في شأن الانضمام إلى منظمات ومواثيق دولية، وفق الصحيفة.

كما سيعلن الرئيس عباس أن الاجتماع المقبل للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، المقرر عقده في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، سيبحث "إعادة النظر في الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل بسبب عدم التزامها هذه الاتفاقات" في إشارة إلى "اتفاقات أوسلو".

سيكون خطاب الرئيس وصداه وتأثيره أقوى مليون مرة لو ذهب إلى نيويورك مسلحًا برؤية شاملة ووحدة وطنية على أساس إستراتيجية جديدة، أو معلنًا عزمه على تحقيق ذلك فور عودته، وليس التهديد بممارسة عقوبات جديدة على غزة لا يبررها أي شيء.

وعلى وقع التصريحات التي أوردها مسؤولون في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن "مضمون خطاب عباس في الأمم المتحدة لن يحظى بأي شرعية أو توافق وطني ولن يتم توفير أي غطاء أو شرعية لخطابه"، نقلت الصحيفة عن مسؤولين في الضفة أن الرئيس عباس يُعد لسلسلة إجراءات في غزة، عقب اجتماع المجلس المركزي، بينها وقف غالبية التحويلات المالية للقطاع.

وبيّنت الصحيفة أن الرئيس عباس سيضع حركة حماس بين خيارين، إما تسليم الحكم للحكومة، وإما مواصلة الحكم وتحمل تبعاته، وفي مقدمها مصاريف المؤسسات الحكومية من صحة وتعليم".

بدوره، قال مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الخارجية، نبيل شعث، لصحيفة (الأيام)، أن الرئيس عباس سيستعرض في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، "ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".

وأكد شعث، أن الرئيس سيؤكد "رفض القرارات الأميركية وسيدعو المجتمع الدولي إلى التحرك"، معتبراً أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون فرصة لوضع المجتمع الدولي أمام ما قام به الرئيس الأميركي دونالد ترامب من قرارات مخالفة للموقف الأميركي التقليدي والقانون الدولي بما يتعلق بالقدس واللاجئين والأراضي المحتلة والاستيطان وغيرها من القرارات ضد شعبنا، بما فيها إغلاق مكتب مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن".

وشدد على أن الرئيس عباس سيطالب في كلمته بموقف دولي داعم للموقف الفلسطيني في رفض هذه القرارات، وخاصة ما يتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في محاولة أميركية مكشوفة لشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن الرئيس عباس سيركز على مطالة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات تجاه ما تفعله إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد شعبنا وضد القدس ومقدساتها وضد الخان الأحمر وضد الأرض الفلسطينية من خلال المصادرة والاستيطان والحصار الظالم على قطاع غزة في ظل دعم مطلق من قبل الإدارة الأميركية.

وسيكرر الرئيس عباس في خطابه مطالبته بـ"وجوب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة واعتراف الدول التي لم تعترف حتى الآن بدولة فلسطين.

وأكد شعث، أن الرئيس عباس "سيؤكد أن الفلسطينيين لا يرفضون المفاوضات التي تنطلق من مؤتمر دولي تنبثق عنه آلية دولية متعددة، ضمن سقف زمني محدد، ووفق مرجعية هي قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإننا لن نقبل بعد الآن الرعاية الأميركية المنفردة لعملية السلام بعد القرارات التي اتخذتها والتي أخرجتها من أي دور في رعاية عملية السلام".

أخبار ذات صلة

صيدم يبحث مع &#34;معهد إدوارد سعيد&#34; تعزيز الموسيقى في المدارس

صيدم يبحث مع "معهد إدوارد سعيد" تعزيز الموسيقى في المدارس

ترامب: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ولن نقدم الأموال إلا لمن يحترمنا

ترامب: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ولن نقدم الأموال إلا لمن يحترمنا

شاهد: الهجرة أم الاستقرار بغزة ماذا سيختار المواطنين؟

شاهد: الهجرة أم الاستقرار بغزة ماذا سيختار المواطنين؟

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة

اشتيه: حريصون على مصالحة برؤية سياسية واحدة وبرنامج عمل بإطار زمني واضح

اشتيه: حريصون على مصالحة برؤية سياسية واحدة وبرنامج عمل بإطار زمني واضح

برعاية مجموعة الاتصالات.. افتتاح فعاليات اكسبوتك 2018 في رام الله وغزة

برعاية مجموعة الاتصالات.. افتتاح فعاليات اكسبوتك 2018 في رام الله وغزة

فلسطيني من خانيونس رئيساً لأجمل جزر في العالم

فلسطيني من خانيونس رئيساً لأجمل جزر في العالم

&#34;دنيا الوطن&#34; تنشر كشف المسافرين عبر معبر رفح غداً وآلية السفر

"دنيا الوطن" تنشر كشف المسافرين عبر معبر رفح غداً وآلية السفر

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

صيدم يبحث مع &#34;معهد إدوارد سعيد&#34; تعزيز الموسيقى في المدارس

صيدم يبحث مع "معهد إدوارد سعيد" تعزيز الموسيقى في المدارس

شاهد: الهجرة أم الاستقرار بغزة ماذا سيختار المواطنين؟

شاهد: الهجرة أم الاستقرار بغزة ماذا سيختار المواطنين؟

برعاية مجموعة الاتصالات.. افتتاح فعاليات اكسبوتك 2018 في رام الله وغزة

برعاية مجموعة الاتصالات.. افتتاح فعاليات اكسبوتك 2018 في رام الله وغزة

التربية &#34;والراعي الصالح&#34; يبحثان التعاون بمجال تدريس نظم المعلومات الجغرافية

التربية "والراعي الصالح" يبحثان التعاون بمجال تدريس نظم المعلومات الجغرافية

التربية تُطلق حملة &#34;مستقبلنا بأيديكم&#34; لتعزيز العلاقة بين المعلم والطالب

التربية تُطلق حملة "مستقبلنا بأيديكم" لتعزيز العلاقة بين المعلم والطالب

الطبيب: الرئيس ليس بحاجة لدعم حماس.. الصواف: لا مصالحة بوجود الرئيس عباس

الطبيب: الرئيس ليس بحاجة لدعم حماس.. الصواف: لا مصالحة بوجود الرئيس عباس

أبو ردينة: خطاب الرئيس قد يكون الفرصة الأخيرة للسلام

أبو ردينة: خطاب الرئيس قد يكون الفرصة الأخيرة للسلام

وزير الزراعة ومحافظ قلقيلية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

وزير الزراعة ومحافظ قلقيلية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

منوعات

رسالة مثيرة لميريام كلينك من &#34;وسط دولة الخلافة داعش&#34;

رسالة مثيرة لميريام كلينك من "وسط دولة الخلافة داعش"

ناهد السباعي تنشر الصور الرسمية لعقد قرانها.. بدون&#34;العريس&#34;

ناهد السباعي تنشر الصور الرسمية لعقد قرانها.. بدون"العريس"

فيديو.. شمس الكويتية: فضل شاكر هددني&#34;رح أقسمك نصين والمكالمة مسجّلة&#34;

فيديو.. شمس الكويتية: فضل شاكر هددني"رح أقسمك نصين والمكالمة مسجّلة"

فيديو وصور:&#34;نيكي ميناج&#34; تهين الإسلام بارتدائها حجاباً على ملابس فاضحة

فيديو وصور:"نيكي ميناج" تهين الإسلام بارتدائها حجاباً على ملابس فاضحة

تعليق ساخر من نورهان اللبنانية على دينا الشربيني.. وعمرو دياب يُخفف عنها ببذخ

تعليق ساخر من نورهان اللبنانية على دينا الشربيني.. وعمرو دياب يُخفف عنها ببذخ

علا الفارس في مرمى هجوم السعوديين مرة أخرى.. ماذا فعلت هذه المرة؟

علا الفارس في مرمى هجوم السعوديين مرة أخرى.. ماذا فعلت هذه المرة؟

فيديو: أسرار جمال مونيكا بيلوتشي.. تدليك يومي لعضلات هذه المنطقة

فيديو: أسرار جمال مونيكا بيلوتشي.. تدليك يومي لعضلات هذه المنطقة

شاهد ما حدث لـ &#34;فيفي عبده&#34; بسبب &#34;خمسة مواه&#34;

شاهد ما حدث لـ "فيفي عبده" بسبب "خمسة مواه"

آمال ماهر تتعرض لـ&#34;مؤامرة&#34; غامضة وتؤكد: &#34;أنا بنت مصرية ولن أقبل&#34;

آمال ماهر تتعرض لـ"مؤامرة" غامضة وتؤكد: "أنا بنت مصرية ولن أقبل"

تختبئ في أحضانه.. هيفاء وهبي في صورة مثيرة للجدل مع مدير أعمالها

تختبئ في أحضانه.. هيفاء وهبي في صورة مثيرة للجدل مع مدير أعمالها

عربي

تمهيداً لتسليمهم لإسرائيل.. هل بحث تنظيم الدولة عن رفات جنود إسرائيليين بسوريا؟

تمهيداً لتسليمهم لإسرائيل.. هل بحث تنظيم الدولة عن رفات جنود إسرائيليين بسوريا؟

السيسي عن ترامب: أحدث تغيرات فريدة على مستوى العالم

السيسي عن ترامب: أحدث تغيرات فريدة على مستوى العالم

الرئيس التونسي يُعلن الطلاق الرسمي ما بين النهضة والنداء

الرئيس التونسي يُعلن الطلاق الرسمي ما بين النهضة والنداء

في قضية (الترامادول).. السجن 3 سنوات لمواطنة بريطانية في مصر

في قضية (الترامادول).. السجن 3 سنوات لمواطنة بريطانية في مصر