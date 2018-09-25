صيدم يبحث مع "معهد إدوارد سعيد" تعزيز الموسيقى في المدارس

بحث وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه، مع مدير عام معهد إدوارد سعيد؛ سهيل خوري، تعزيز الموسيقى في المدارس من خلال دعم المواهب والإبداعات الطلابية في هذا السياق، بحضور مدير عام النشاطات الطلابية صادق الخضور، ورئيس قسم الموسيقى إيمان الأحمد.





وفي هذا السياق؛ أكد صيدم اهتمام وزارة التربية بالنهوض بقطاع الموسيقى في مدارسها، والذي تجسد بإطلاق الأروكسترا الوطنية المدرسية، مثمناً العلاقة التعاونية مع معهد إدوارد سعيد، للنهوض بقطاع الموسيقى في فلسطين.





وعبر الوزير عن فخره بما وصلت إليه الموسيقى المدرسية، مؤكداً تبني الوزارة ورعايتها للمواهب والإبداعات الطلابية في مختلف المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، مشدداً على سعي الوزارة لجعل الموسيقى متاحة للجميع، وكسر الحواجز التقليدية تجاهها.







من جهته، أشاد خوري بدور الوزارة واهتمامها بتطوير قطاع الموسيقى، معبراً عن فخره بهذه الشراكة والتطلع لتعميقها، ووضع خطة للوصول إلى الأهداف المرجوة.

رام الله - دنيا الوطن