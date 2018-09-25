ترامب: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ولن نقدم الأموال إلا لمن يحترمنا

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته اتخذت خطوة مهمة من خلال اعترافها بمدينة القدس عاصمةً لإسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، متابعاً: "لن نقدم المساعدة المالية إلا لم يحترمنا ولأصدقائنا فقط".





وأوضح ترامب، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إدارته ملتزمة بالسلام في الشرق الأوسط بما فيه السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.







وأضاف: "لن نبقى رهينة العلقيات الدينية والروايات التي أثبت خطأئها على مر السنين"، متابعاً: "لن نعود لمجلس حقوق الإنسان ولن نوفر أي دعم لمحكمة الجنايات الدولية، فهي لا تحظى بأي شرعية وتنتهك مبادئ العدالة والمساواة".



