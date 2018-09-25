شؤون فلسطينية

اشتيه: حريصون على مصالحة برؤية سياسية واحدة وبرنامج عمل بإطار زمني واضح

اشتيه: حريصون على مصالحة برؤية سياسية واحدة وبرنامج عمل بإطار زمني واضح
محمد اشتيه، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد اشتية، قناصل دول السويد، وبريطانيا، وبلجيكا إلى خلق مسار سياسي دولي يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويحمي حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ووضع اشتية، القناصل خلال لقاءات منفصلة اليوم، في صورة المستجدات السياسية، والاقتصادية، وخطة تحرك القيادة الفلسطينية عقب قرارات وإجراءات الإدارة الأمريكية التي تبنت المنظور الإسرائيلي وتهدف إلى قتل فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتطرق اشتية إلى مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية، مؤكداُ حرص القيادة على تحقيق مصالحة شاملة، ضمن رؤية سياسية واحدة، وبرنامج عمل في إطار زمني واضح.

ودعا اشتية إلى دعم اجتماع المانحين الذي دعت له دولتي مصر والأردن لتوفير سبل الدعم لوكالة (أونروا)، لما تحمله الوكالة من أهمية سياسية وقانونية وخدماتية للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

أخبار ذات صلة

شاهد: الهجرة أم الاستقرار بغزة ماذا سيختار المواطنين؟

شاهد: الهجرة أم الاستقرار بغزة ماذا سيختار المواطنين؟

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة

بمشاركة الرئيس عباس.. انطلاق أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة

برعاية مجموعة الاتصالات.. افتتاح فعاليات اكسبوتك 2018 في رام الله وغزة

برعاية مجموعة الاتصالات.. افتتاح فعاليات اكسبوتك 2018 في رام الله وغزة

فلسطيني من خانيونس رئيساً لأجمل جزر في العالم

فلسطيني من خانيونس رئيساً لأجمل جزر في العالم

&#34;دنيا الوطن&#34; تنشر كشف المسافرين عبر معبر رفح غداً وآلية السفر

"دنيا الوطن" تنشر كشف المسافرين عبر معبر رفح غداً وآلية السفر

أبو مرزوق: أربع خطوات مطلوبة من الرئيس عباس قبل خطابه بالأمم المتحدة

أبو مرزوق: أربع خطوات مطلوبة من الرئيس عباس قبل خطابه بالأمم المتحدة

قيادي فلسطيني يوجه رسالة لحركة حماس بشأن خطاب الرئيس.. هذه تفاصيلها

قيادي فلسطيني يوجه رسالة لحركة حماس بشأن خطاب الرئيس.. هذه تفاصيلها

التربية &#34;والراعي الصالح&#34; يبحثان التعاون بمجال تدريس نظم المعلومات الجغرافية

التربية "والراعي الصالح" يبحثان التعاون بمجال تدريس نظم المعلومات الجغرافية

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

شاهد: الهجرة أم الاستقرار بغزة ماذا سيختار المواطنين؟

شاهد: الهجرة أم الاستقرار بغزة ماذا سيختار المواطنين؟

برعاية مجموعة الاتصالات.. افتتاح فعاليات اكسبوتك 2018 في رام الله وغزة

برعاية مجموعة الاتصالات.. افتتاح فعاليات اكسبوتك 2018 في رام الله وغزة

التربية &#34;والراعي الصالح&#34; يبحثان التعاون بمجال تدريس نظم المعلومات الجغرافية

التربية "والراعي الصالح" يبحثان التعاون بمجال تدريس نظم المعلومات الجغرافية

التربية تُطلق حملة &#34;مستقبلنا بأيديكم&#34; لتعزيز العلاقة بين المعلم والطالب

التربية تُطلق حملة "مستقبلنا بأيديكم" لتعزيز العلاقة بين المعلم والطالب

الطبيب: الرئيس ليس بحاجة لدعم حماس.. الصواف: لا مصالحة بوجود الرئيس عباس

الطبيب: الرئيس ليس بحاجة لدعم حماس.. الصواف: لا مصالحة بوجود الرئيس عباس

وزير الزراعة ومحافظ قلقيلية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

وزير الزراعة ومحافظ قلقيلية يبحثان تعزيز التعاون المشترك

وزارة الإعلام تُوحد الأثير الفلسطيني دعماً لخطاب الرئيس فى الأمم المتحدة

وزارة الإعلام تُوحد الأثير الفلسطيني دعماً لخطاب الرئيس فى الأمم المتحدة

الأعرج يطلق مشروع دعم احتياجات الهيئات المحلية لمحافظة رام الله والبيرة

الأعرج يطلق مشروع دعم احتياجات الهيئات المحلية لمحافظة رام الله والبيرة

منوعات

رسالة مثيرة لميريام كلينك من &#34;وسط دولة الخلافة داعش&#34;

رسالة مثيرة لميريام كلينك من "وسط دولة الخلافة داعش"

ناهد السباعي تنشر الصور الرسمية لعقد قرانها.. بدون&#34;العريس&#34;

ناهد السباعي تنشر الصور الرسمية لعقد قرانها.. بدون"العريس"

فيديو.. شمس الكويتية: فضل شاكر هددني&#34;رح أقسمك نصين والمكالمة مسجّلة&#34;

فيديو.. شمس الكويتية: فضل شاكر هددني"رح أقسمك نصين والمكالمة مسجّلة"

فيديو وصور:&#34;نيكي ميناج&#34; تهين الإسلام بارتدائها حجاباً على ملابس فاضحة

فيديو وصور:"نيكي ميناج" تهين الإسلام بارتدائها حجاباً على ملابس فاضحة

تعليق ساخر من نورهان اللبنانية على دينا الشربيني.. وعمرو دياب يُخفف عنها ببذخ

تعليق ساخر من نورهان اللبنانية على دينا الشربيني.. وعمرو دياب يُخفف عنها ببذخ

علا الفارس في مرمى هجوم السعوديين مرة أخرى.. ماذا فعلت هذه المرة؟

علا الفارس في مرمى هجوم السعوديين مرة أخرى.. ماذا فعلت هذه المرة؟

فيديو: أسرار جمال مونيكا بيلوتشي.. تدليك يومي لعضلات هذه المنطقة

فيديو: أسرار جمال مونيكا بيلوتشي.. تدليك يومي لعضلات هذه المنطقة

شاهد ما حدث لـ &#34;فيفي عبده&#34; بسبب &#34;خمسة مواه&#34;

شاهد ما حدث لـ "فيفي عبده" بسبب "خمسة مواه"

آمال ماهر تتعرض لـ&#34;مؤامرة&#34; غامضة وتؤكد: &#34;أنا بنت مصرية ولن أقبل&#34;

آمال ماهر تتعرض لـ"مؤامرة" غامضة وتؤكد: "أنا بنت مصرية ولن أقبل"

تختبئ في أحضانه.. هيفاء وهبي في صورة مثيرة للجدل مع مدير أعمالها

تختبئ في أحضانه.. هيفاء وهبي في صورة مثيرة للجدل مع مدير أعمالها

عربي

تمهيداً لتسليمهم لإسرائيل.. هل بحث تنظيم الدولة عن رفات جنود إسرائيليين بسوريا؟

تمهيداً لتسليمهم لإسرائيل.. هل بحث تنظيم الدولة عن رفات جنود إسرائيليين بسوريا؟

السيسي عن ترامب: أحدث تغيرات فريدة على مستوى العالم

السيسي عن ترامب: أحدث تغيرات فريدة على مستوى العالم

الرئيس التونسي يُعلن الطلاق الرسمي ما بين النهضة والنداء

الرئيس التونسي يُعلن الطلاق الرسمي ما بين النهضة والنداء

في قضية (الترامادول).. السجن 3 سنوات لمواطنة بريطانية في مصر

في قضية (الترامادول).. السجن 3 سنوات لمواطنة بريطانية في مصر