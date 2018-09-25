شؤون فلسطينية

فلسطيني من خانيونس رئيساً لأجمل جزر في العالم

فلسطيني من خانيونس رئيساً لأجمل جزر في العالم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية في جزر المالديف عن المرشح الرئاسي المعارض، إبراهيم محمد صليح، أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد، بناء على النتائج الأولية للجنة الانتخابات.

وأقرّ رئيس المالديف عبدالله يمين بهزيمته أمام مرشح المعارضة، وفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لرئاسة جزر المالديف، مهنئا صليح بفوزه.

وإبرهيم صليح مواليد 1964 في مدينة خانيونس وهاجر والده لنشر الدعوة الإسلامية في الهند وجزر المالديف واستقر بها هناك منذ عقود من الزمن، حيث تعتبر أصوله فلسطينية.

وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة خارجية المالديف، فقد تم الإعلان عن أن الفائز حصل على 166166 صوتا من 233877 صوتًا ، بينما حصل الرئيس الحالي عبد الله يمين عبد الله غيوم على 96132 صوتًا. وذكرت الوزارة أن نسبة المشاركة بلغت 89.22%.

وأضاف البيان: "التصويت سار بسلاسة وبسلام دون أي حوادث تم الإبلاغ عنها. لم يتم الإبلاغ عن أي قضايا رئيسية في عملية عد الأصوات وكذلك في قائمة الناخبين، مما يؤثر على النتائج".

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