أبو مرزوق: أربع خطوات مطلوبة من الرئيس عباس قبل خطابه بالأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إن هناك عدة خطوات كان الأجدر بالرئيس على الرئيس عباس اتخاذها قبل توجهه للأمم المتحدة حيث من المنتظر أن يلقي خطاباً وصف بالتاريخي.



وأوضح أبو مرزوق، في تصريح له عبر تويتر، أنه كان الأجدر بالرئيس عباس أن يوحد الجبهة الفلسطينية الداخلية خلفه ويتحدث باسم الشعب الفلسطيني من خلال خطوات يعرفها الجميع.





وأضاف أبو مرزوق: "أبرز تلك الخطوات والتي كان أبرزها رفع الإجراءات عن قطاع غزة ووقف كل الإجراءات المقيدة للحريات ووقف التنيسق الأمني ولقاء مع الديمقراطية والشعبية وحماس والجهاد وحماس فرادى أو مجتمعين".