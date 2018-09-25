قيادي فلسطيني يوجه رسالة لحركة حماس بشأن خطاب الرئيس.. هذه تفاصيلها





وشدد التميمي، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء، على ضرورة ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية لان الانقسام هو الجرح النازف في جسدنا الوطني، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية والاحتلال الاسرائيلي يريدان فصل قطاع غزة.





وأمد التميمي، أن ذلك لن يتحقق ابدا من خلال انجاز المصالحة على الارض والالتحام مع القيادة.

رام الله - دنيا الوطنطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد التميمي حركة حماس بالالتفاف حول الرئيس محمود عباس في توجهه إلى الأمم المتحدة ومخاطبة العالم برفضه الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية قضيتنا الوطنية.وفيما يتعلق بعقد دورة جديدة للمجلس المركزي أوضح التميمي، أن جلسة للمركزي ستعقد بعد عشرة أيام من عودة الرئيس محمود عباس إلى أرض الوطن وسيتم خلالها اتخاذ قرارات حاسمة إضافة إلى أنه تم التحضير لتنفيذ ما تم اتخاذه في دورة المجلس المركزي الأخيرة.