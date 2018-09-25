التربية "والراعي الصالح" يبحثان التعاون بمجال تدريس نظم المعلومات الجغرافية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم بمكتبه، اليوم، مع عضو شركة الراعي الصالح الهندسية ميخائيل يونان، إمكانية التعاون بمجال تدريس نظم المعلومات الجغرافية المحوسبة في المدارس من خلال برنامج خاص في هذا المجال.جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة د.بصري صالح، ومدير عام التقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلومات م. جهاد دريدي، ومن مؤسسة إيسري الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية العالمية دين أنجليدس.بدوره، أكد صيدم اهتمام الوزارة بتعزيز دور التكنولوجيا في التعليم والتوسع في برنامج رقمنة التعليم، مشيراً إلى أهمية الخروج بمشاريع حول الواقع الفلسطيني من إبداعات الطلبة.من جهته، أشاد يونان بالدور التي تقوم به الوزارة في تطوير العملية التعليمية في كافة المجالات، مؤكداً سعي الشركة إلى تحقيق علاقة تكاملية مع والوزارة من شأنها توفير بيئة تعليمية نموذجية تفتح آفاق الإبداع أمام الطلبة.من جانبه، قدم أنجليدس شرحاً حول برنامج نظم المعلومات الجغرافية المحوسبة، مؤكداً على جدوى هذا البرنامج في خدمة العملية التعليمية.