العوض: المركزي سينعقد منتصف الشهر المقبل وهذه رسالة حماس لحُماة صفقة القرن

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد عضو المجلس الوطني، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، أن المجلس المركزي الذي سيعقد بعد منتصف الشهر المقبل، سيكون جوهره لبحث العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتجاوز اتفاق أوسلو، والانتقال من السلطة للدولة.







وأوضح العوض، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الحديث عن إجراءات جديدة في قطاع غزة في الوقت الراهن لا أساس له، ولا يوجد ما هو محدد بهذا الموضوع حتى اللحظة، لافتاً إلى أن الأمور، ستتضح أكثر بعد خطاب الرئيس محمود عباس بالأمم المتحدة.





وحول رفض حركة حماس دعم الرئيس عباس بالأمم المتحدة، قال العوض: "إن ذلك أمر مؤسف، وهذا لن يضعف الرئيس، وهذا الموقف التقليدي لحركة حماس، خاصة بعد ظهور ملامح صفقة القرن".





وأضاف: "يفهم ذلك كأنها رسالة لحُماة صفقة القرن وحامليها بإمكانية التعامل معهم، وتقديم أوراق اعتماد لتلك الصفقة، والإصرار على عدم إظهار التأييد والالتفاف الفلسطيني من غزة للرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة، لن يضعفه في تحدي ترامب ولن يحول دون رفع الصوت الفلسطيني للمطالبة بحقوق شعبنا".





وتابع: "سيواصل الرئيس عباس التأكيد على رفض صفقة القرن من على منبر الأمم المتحدة؛ لكن بكل أسف رفض حماس خطابه بالأمم المتحدة يمثل محاولة بائسة لتقديم أوراق اعتماد لأمريكا وصفقة قرنها"، وفق تعبيره.

