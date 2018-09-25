مبادرات فصائلية جديدة للمصالحة ووعودات مصرية بتسهيل السفر عبر معبر رفح

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، عن مقترح قدمته الجبهة لحركة حماس خلال اجتماعها بالفصائل الفلسطينية الأسبوع الجاري، حول ملف المصالحة.







وقال أبو ظريفة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الجبهة أكدت لحركة حماس، أن الحوار الشامل هو أقصر الطرق لتحقيق المصالحة الفلسطينية، لافتاً إلى أن الفصائل يجب أن تبحث في تنفيذ اتفاقيات 2011 و2017.







وأضاف أبو ظريفة، أن ذلك يمكن أن يتم من خلال حوار شامل بين الفصائل الفلسطينية كافة، يفتح الطريق نحو الوصول لحكومة وحدة وطنية، تحضر لانتخابات شاملة، إلى جانب دعوة الإطار القيادي لمنظمة التحرير للاجتماع؛ لوضع آليات انتخاب مجلس وطني جديد.





وأشار أبو ظريفة، إلى أن الفصائل، ناقشت ملف مسيرات العودة وكيفية الحفاظ على طابعها الوطني والابتعاد عن أي لغة تخلق مساحة من التنافر، وزيادة مساحة التأثير على الاحتلال بعيداً عن الانعكاسات على المتظاهرين.







وتابع: "أساس مباحثات التهدئة، يجب أن تكون على قاعدة تهدئة 2014 التي جمدها الاحتلال، وتنفر من مستحقاتها، خاصة فيما يتعلق بالميناء والمطار وكسر الحصار".





وحول اجتماع الجبهة الديمقراطية بالمخابرات المصرية بالقاهرة، قال القيادي في الجبهة: إن نتائج اللقاء كانت إيجابية ومصر وعدت بموصلة جهودها ومضاعفتها لكسر الحصار عن قطاع غزة والعمل على تقريب وجهات النظر لإتمام ملف المصالحة، وتسهيل إجراءات السفر، وعدد المسافرين، وتقديم الكثير من التسهيلات للقطاع".







وتابع: "مصر وعدت أن تستكمل الإجراءت مع منتصف الشهر المقبل، وسيكون هناك تغير ملحوظ في هذا الجانب".