النقل والمواصلات وجامعة بيرزيت تبحثان الحلول للأزمة المرورية على خط رام الله

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة مع رئيس جامعة بيرزيت د. عبد اللطيف أبو حجلة ، خلال زيارة له للجامعة اليوم الثلاثاء 25 /9/ 2018 ، عدداً من القضايا والمواضيع كان أبرزها الإشكاليات التي تواجه جامعة بيرزيت فيما يخص أزمة طريق رام الله بيرزيت ، والتي تشكل قلقاً للطالب وللموظف في الجامعة على حد سواء .وخلال اللقاء عبر الوزير طبيلة عن سعادته بهذا اللقاء ، مؤكداً إستعداد الوزارة بدراسة كافة الإشكاليات التي تواجه الجامعة فيما يخص مجال قطاع النقل والمواصلات ، والبحث عن حلول خلاقة لمشكلة الاكتظاظ والازدحام التي تعانيه الجامعة لا سيما في أوقات الذروة ، إضافة للتعاون مع كافة الجهات المختلفة كبلدية بيرزيت والشرطة وشركات المواصلات لحل هذه الإشكالية .وأضاف طبيلة بأن خدمة الطلبة والجامعات وتوفير لهم مواصلات ميسرة وسهلة هي ضمن سلم أولويات الوزارة ، ولا نألو جهداً في سبيل تحقيق ذلك وفق عمل مشترك وبما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها ، موضحاً بأننا سنوعز لدوريات السلامة على الطرق بتكثيف الجهود على خط الجامعة من أجل تنظيم حركة المرور والتخفيف من الإزدحام والإختناق المروري الحاصل .كما أشار الوزير بأن الوزارة وبالتعاون مع كافة الجهات الشريكة بصدد تنفيذ العديد من البرامج والخطط الإستراتيجية التي تصب في خدمة المواطن وتوفير له كل مقومات الراحة ، وتسهم أيضا في التخفيف من المشاكل والأزمات المرورية .من جهته رحب د. أبو حجلة بالوزير وبالطاقم المرافق له ، وقدم شرحاً حول الإشكاليات التي تواجه الطلبة والموظفين من ناحية المواصلات ، خاصة في وقت الذروة ، وضرورة توفير مركبات وحافلات إضافية لخدمة خط رام الله بيرزيت ، وتنظيم حركة المركبات للحد من الإختناقات والإزدحامات المرورية ، وإمكانية تأخير ساعات عملها بما ينسجم مع المساقات الدراسية في الجامعة ، إضافة إلى موقع موقف خط بيرزيت رام الله ، وإمكانية تحسينه وتطويره وتوفير مظلات لخدمة الطلبة .كما دعا د. أبو حجلة الوزير لإيجاد حل لطلبة القدس وتسهيل تنقلاتهم الى الجامعة ، وتفعيل مشروع خط القدس بيرزيت ، الذي سيخدم ثلث طلبة الجامعة، البالغ عددهم ما يقارب 14 ألف طالب وطالبة .وإتفق الطرفان على إعداد بروتوكول تعاون في أقرب وقت من أجل حل هذه المشكلة ، وتشكيل لجنة مشتركة لإيجاد الحلول الملائمة لخدمة الطلبة والتخفيف من معاناتهم خصوصاً مع قدوم فصل الشتاء.