شؤون فلسطينية

النيابة العامة تُشارك بدورة تدريبية حول مكافحة الفساد في العاصمة الفرنسية باريس

النيابة العامة تُشارك بدورة تدريبية حول مكافحة الفساد في العاصمة الفرنسية باريس
رام الله - دنيا الوطن
تحت إشراف المستشار د. أحمد براك، وبالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني، شاركت النيابة العامة الفلسطينية، ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ أحمد الريشة في دورة تدريبية حول مكافحة الفساد في المدرسة الوطنية للإدارة في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 10- 22 أيلول/ سبتمبر 2018 بحضور مجموعة من الدول العربية والأوربية.

حيث هدفت الدورة إلى الاطلاع على القانون الفرنسي، فيما يتعلق بمكافحة الفساد، سواء في القطاع العام أو الخاص، بالإضافة إلى الاطلاع على بعض التجارب الأوروبية، فيما يتعلق بتسليم المطلوبين والمتورطين في قضايا فساد، تمهيداً لتقديمهم للعدالة من خلال مجموعة محاضرات وخبراء دوليين من أكثر من دولة.

وخلال هذه الدورة التدريبية، تطرّق الخبراء إلى تحديد متحصلات الجريمة وضبطها ومصادرتها، بالإضافة إلى المساعدة الجنائية المتبادلة والتعاون الدولي، والتي تشكّل أدوات قانونية ضرورية من أجل ضمان فعالية الإجراءات على صعيد مكافحة الفساد.

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