شؤون فلسطينية

أبو حسنة: أموال الوكالة تكفي حتى منتصف أكتوبر.. رواتب الموظفين تم توفيرها هذا الشهر

أبو حسنة: أموال الوكالة تكفي حتى منتصف أكتوبر.. رواتب الموظفين تم توفيرها هذا الشهر
خاص دنيا الوطن
أكد بيير كرينبول، مفوض عام وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن أموال الوكالة، تكفي حتى منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر، محذراً من تأثير ذلك على المدارس والمراكز الصحية الفلسطينية.

وتعقيباً على تصريحات كرينبول، أكد عدنان أبو حسنة الناطق باسم وكالة (أونروا)، أن هذه التصريحات، دليل على أن هناك عجزاً كبيراً في ميزانية الوكالة.

وقال ابو حسنة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحن أمام مرحلة حاسمة وحرجة وخطيرة، وهناك جهود كبيرة تبذل؛ لجلب التمويل".

وبين أبو حسنة، أنه تم ترحيل الأزمة حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر، فإذا لم يتم الحصول على التمويل خلال أسابيع، ستكون البرامج كلها في خطر.

وأشار المتحدث باسم (أونروا)، إلى أنه من المقرر، أن يعقد مؤتمر يوم 27 من هذا الشهر، على خلفية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول قضية تمويل الوكالة، وسيكون هذا المؤتمر مهم وحاسم للغاية، لافتاً إلى أنه سيتم طرح قضية الوكالة ومدارسها وبرامجها والرواتب.

وفي السياق، قال أبو حسنة: "استطعنا أن نخفض النقص من 446 مليوناً إلى 186 مليون دولار، ولكن هذه الأموال مطلوبة الآن؛ حتى نستكمل برامجنا خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وإلا سيكون الوضع خطيراً للغاية".

وحول رواتب الموظفين، أكد أبو حسنة، أن الوكالة استطاعت توفير رواتب الموظفين للشهر الحالي، ولكن توفير راتب الشهر المقبل والبرامج الصحية والمدارس، مرتبط بالتمويل، منوها في الوقت ذاته إلى أن ما لدى الوكالة من تمويل، يكفي حتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر فقط.

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