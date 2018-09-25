المالكي: فلسطين قادرة خلال ترؤسها لمجموعة 77 على المساهمة بدعم القضايا الأممية

رام الله - دنيا الوطنترأس وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، وفد وزارة الخارجية والمغتربين، المشارك في الاجتماع الوزاري لمؤتمر التفاعل وبناء إجراءات الثقة في آسيا (سيكا) المنعقد اليوم، في نيويورك على هامش الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وفي بداية كلمته، توجه المالكي بالشكر إلى جمهورية الصين الشعبية، كونها الرئيس الحالي للمؤتمر، وثمن جهودها الحثيثة في سبيل تحقيق أهداف المؤتمر النبيلة في الاستقرار والأمن والتنمية للعالم وفي آسيا خاصة، وتمنى التوفيق للرئيس الجديد لسكرتارية المؤتمر جمهورية طاجيكستان، حيث أبدى استعداد دولة فلسطين لتقديم كامل الدعم والمؤازرة في سبيل إنجاح مهمتهم، ورحب الوزير المالكي بسريلانكا كعضو جديد.كما أكد الوزير المالكي على الدور المهم الذي تلعبه (سيكا) في تعزيز الأهداف الخاصة للمنظمة، في وقت عظمت فيه التحديات والعوائق الكبيرة، وما يهدد المنطقة من أخطار كبيرة، مؤكداً على أن تخطيها ليس بالأمر الصعب، إذا اتسقت أهدافنا مع الواقع ومع الإجماع الدولي.كما أكد المالكي على أن دولة فلسطين قادرة، ومن خلال ترؤسها القادم لمجموعة 77 في الأمم المتحدة، على أن تساهم في دعم قضايا المنظمة، والعالم من قضايا خاصة بالتنمية والتنمية المستدامة والاقتصاد والبيئة والقضايا الإنسانية والسياسية التى تعنى فيها (سيكا) ومجموع دول المنظومة الدولية، ودعا للعمل مع فلسطين فرادى ومجموعات لإنجاح هذه الرئاسة.حضر الاجتماع إلى جانب وزير خارجية دولة فلسطين، د. عمر عوض الله، رئيس إدارة الأمم المتحدة، ومنظماتها المتخصصة، وسكرتير ثالث، شريهان أبو غوش.