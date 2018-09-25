وزارة الخارجية والمغتربين تُطالب المجتمع الدولي بالتقاط رسالة السلام الفلسطينية





وتابعت الخارجية هذا ما عكسه الإعلام الإسرائيلي بالأمس، عندما تحدث عن (استنفار دبلوماسي إسرائيلي) لإفشال التحرك الفلسطيني، الذي يقوده الرئيس في نيويورك لحماية حل الدولتين وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته، من أجل حماية الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة لشعبنا وتحصينها.



وأكدت الوزارة، أنه آن الأوان للمجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة الدفاع عما تبقى من مصداقيتها حيال المعاناة المستمرة لشعبنا، جراء الاحتلال وإجراءاته القمعية والاستيطان، عبر تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية، ودون مواربة والإسراع في تحمل مسؤولياتها؛ لتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين.





ودعم مبادرة الرئيس السياسية التي طرحها أمام مجلس الأمن لإطلاق عملية سلام ومفاوضات جدية وحقيقية وذات معنى، ومواجهة الاستفراد الأمريكي الإسرائيلي العنيف بالشعب الفلسطيني الأعزل.





وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والرباعية الدولية، وكافة الدول الحريصة على تحقيق السلام، وفقاً لمبدأ حل الدولتين التجاوب العملي مع رسالة السلام الفلسطينية التي يحملها السيد الرئيس للمجتمع الدولي قبل فوات الأوان.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تؤكد من جديد إمعانها في معاداة السلام، وأية جهود فلسطينية ودولية مبذولة لإعادة إطلاق قطار المفاوضات المتوقف، بسبب التهرب الإسرائيلي المتكرر من استحقاقات السلام والرفض العلني لمرجعياته، ولمبدأ حل الدولتين.